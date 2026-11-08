Martínez critica la "falta de planificación" de la Junta en materia de despoblación, que provoca "desequilibrio"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en la Feria Presura. - PSOE CYL

BURGOS 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado la "falta de planificación" de la Junta de Castilla y León en materia de despoblación, lo que provoca "desequilibrios" y "relega" el futuro de oportunidades de los pequeños y medianos municipios.

Así lo ha manifestado este domingo, 8 de noviembre, en el marco de la clausura de la décima edición de la Feria para la Repoblación Rural (Presura), que se ha celebrado en Burgos.

El líder socialista de la Comunidad ha lamentado que diez años después se vuelve a poner encima de la mesa en esta cita "la necesidad de generar esperanza" a los territorios.

En este sentido, ha avisado de que los problemas de entonces "son idénticos" a los de ahora por un "modelo fallido" de la Junta que apuesta por las "grandes capitales y abandona a su suerte los pequeños municipios".

"Relega la esperanza y el futuro de oportunidades a los que seguimos residiendo en pequeños y medianos municipios", ha aseverado, para advertir de que esta "falta de planificación territorial" genera "desequilibrios".

Ante ello, Martínez ha reafirmado "el compromiso" del PSOE de Castilla y León con "un proyecto que garantice tres pilares de justicia territorial", el "derecho a quedarse, el derecho a volver y el derecho a venir".