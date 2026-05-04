Martínez critica que Mañueco ponga "en pausa" la sanidad y pone como ejemplo el "abandono" el Virgen del Mirón de Soria

El secretario general del PSOE de Castilla y León y procurador por Soria, Carlos Martínez, junto a la parlamentaria Esther Pérez. - EUROPA PRESS

SORIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, vuelva a "poner en pausa la sanidad y a la Comunidad" y se ha referido al "abandono" del Hospital Virgen del Mirón como ejemplo de "déficit de infraestructuras sanitarias en todas las provincias".

Los dos procuradores del PSOE por Soria, el propio Martínez y Esther Pérez, han incidido en el "desmantelamiento" del hospital soriano y han instado a contar con un plan que garantice su futuro de la mano de los agentes implicados para que sea un centro sociosanitario de referencia.

Carlos Martínez ha lamentado los apenas 50.000 euros invertidos entre 2020 y 2023 en el Hospital Virgen del Mirón frente a los 700.000 euros "de los que se habló" en unos presupuestos que no se llegaron a aprobar.

También se ha referido a la mesa del Hospital Virgen del Mirón, que sigue "con falta de voluntad por parte de la Junta" y que se convocó finalmente en diciembre de 2025 pero sin la asistencia de los agentes económicos y sociales implicados.

El socialista ha señalado que es "la punta del icerbeg" de lo que está pasando con la sanidad en Castilla y León y ha incidido en el abandono paulatino también en los consultorios rurales.

"Hay que pone encima de la mesa más dotación y un plan de infraestructuras sanitarias con mejores condiciones laborales y que sea un compromiso a corto plazo", ha señalado Martínez, quien ha cifrado en 5.000 efectivos de enfermería y 2.000 de medicina los que serían necesarios.

EN "PAUSA"

El secretario autonómico del PSOE considera que "no es de recibo" que por la "pereza" de Mañueco se ponga en "pausa" la sanidad y a la Comunidad entera.

"Después de un déficit de más de 20 años de infraestructuras sanitarias no se puede esperar más a los acuerdos de la infamia que se ponen desde Madrid, donde también venden la cobertura sanitaria de las nueve provincias", ha recalcado Martínez.

En este sentido, se ha referido a proyectos sanitarios pendientes en otras provincias como el Hospital Comarcal de Aranda de Duero, el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, el Hospital del Bierzo, la segunda fase del Río Carrión de Palencia o la reforma del Clínico Universitario de Valladolid.

Martínez ha instado a la Junta a que informe sobre el futuro de las infraestructuras sanitarias y ha subrayado que es el "pacto" que el PSOE "pone encima de la mesa", con "acuerdos que mejoran la vida de la gente" y "en paralelo" reuniones con las plataformas sanitarias "para que la sanidad no caiga en el olvido y sea uno de los objetivos políticos".

En la misma línea, ha instado a Mañueco a que "no ignore los problemas" de Castilla y León, que ha aclarado "no son la inmigración ni la prioridad nacional" y sí otros como la despoblación, el déficit de servicio público o el abandono de las infraestructuras sanitarias".