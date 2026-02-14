Martínez critica que Mañueco "ya da por perdidas las elecciones" y piensa en el "abrazo con la extrema derecha"

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante la inauguración del a Feria de la Trufa de Soria en Abejar - EUROPA PRESS

SORIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha asegurado que el presidente de la Junta y líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ya da "por perdida las elecciones" y piensa en el "abrazo con la extrema derecha para conformar gobierno" tras los comicios del próximo 15 de marzo.

"Ayer escuché a Mañueco hablar de la línea roja, de que los acuerdos de gobierno los pondría él, una clara de visualización de lo que ya están pensando en la derecha, que es el abrazo con la extrema derecha para conformar gobierno", ha expresado el líder socialista en el marco de la inauguración de la Feria de la Trufa de Soria en Abejar.

En su intervención, ha lamentado que el PP ya de "por perdida las elecciones". "Antaño queda esa interpretación en la que la mayoría absoluta iba a ser su objetivo y ahora ya está planteando volver a tender la mano con no una línea roja sino un cheque en blanco a Abascal y a Vox", ha aseverado el candidato a la Presidencia de la Administración autonómica.

Así, ha recalcado que PP y Mañueco ya conocen el cheque en blanco, "la derechita valiente que es Vox", al tiempo que se ha cuestionado si va a ser la "muleta permanente" y va querer "sustituir al señor Feijóo", una incógnita a "despejar en la campaña electoral".