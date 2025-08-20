Martínez critica la negativa del PP a celebrar un pleno extraordinario en las Cortes para "rendir cuentas" por incendios

SORIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado la negativa del PP a celebrar un pleno extraordinario en las Cortes para "rendir cuentas" sobre todo lo relacionado con los graves incendios que han afectado a varias provincias de la Comunidad.

El líder socialista considera que los 'popualres' actuán con "gran falta de transparencia" en todo lo relativo a los medios y efectivos que aporta el Ejecutivo autonómico en esta lucha contra el fuego, por lo que asegura que "es responsabilidad del presidente dar la cara en el Parlamento y retomar la mano tendida del resto de partidos para abordar el plan de recuperación y regeneración de las zonas afectadas por los incendios".

Por todo ello, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el "cese inminente" del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que asuma el propio presidente el mando de la lucha contra los incendios.

El secretario autonómico del PSOE y alcalde de Soria ha remarcado que Mañueco y el consejero Suárez-Quiñones "no han aprendido nada desde hace tres años, con el incendio de la Sierra de la Culebra, y esa falta de aprendizaje no puede afectar también a la recuperación de los territorios".

Por todo ello, ha señalado que es momento de "rendir cuentas y de desarrollar de manera consensuada una nueva planificación de prevención y extinción de incendios".

Martínez ha subrayado que el Partido Popular "se ha vuelto a quedar solo sin querer rendir cuentas, sin la necesaria transparencia que la sociedad de Castilla y León está demandando" y ha lamentado que el presidente del Gobierno autonómico utilice los incendios como "arma electoral y partidista contra el Ejecutivo central para eludir sus responsabilidads".