Martínez cuestiona a los "pecho palomo" de Vox si van a convertirse en la "derechita cobarde" y ser "muleta" del PP

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en una imagen de archivo en un acto en el segundo día de campaña. - PSOE CYL

BEMBIBRE (LEÓN), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha cuestionado a los "pecho palomo" de Vox que "presumen de ser la derechita valiente" si van a convertirse en la "derechita cobarde" y ser "muleta" del Partido Popular.

"El PP se vende y ellos se venden al PP", ha advertido Martínez en alusión a las negociaciones entre los 'populares' y Vox en Aragón y Extremadura, y ante una situación similar en Castilla y León, una comunidad para la que "Vox no puede ser la solución".

Así lo ha manifestado el candidato socialista en un acto en el Centro Cultural de la Villa de Bembibre (León), donde ha estado arropado por la alcaldesa, Silvia Cao; la secretaria de Igualdad del PSOE nacional, Pilar Bernabé, y la número 1 de la lista por León, Nuria Rubio, así como de más de un centenar de personas.

Martínez, quien ha entrado en el auditorio a ritmo de una canción de rock creada con IA por un militante, que reivindica el lema 'Cambiemos el futuro' y reza "Mañueco se va a Salamanca", ha centrado parte de su intervención en cuestionar a Vox, a quien ha criticado por "dar lecciones de como defender el territorio, pero sin el territorio".

"Dicen que defienden a las mujeres, pero con la pata quebrada y en la cocina", ha avisado sobre esta formación, para clamar, "alto y claro", frente a ella y al PP, que Castilla y León "no está en venta", en una crítica al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "se quiere reunir" con el de Vox, Santiago Abascal, en el marco de esas negociaciones.

Así, ha alertado sobre el "matrimonio de conveniencia" de Vox y PP y ha lamentado la "desvergüenza democrática" de que se quiera pactar "desde Madrid" cuando aún no se han celebrado las elecciones en Castilla y León, lo que enmarca en la "obsesión" de Feijóo con "el poder y con 2027", cuando se celebrarán las próximas elecciones generales.

VE A UN MAÑUECO "EN LA OCURRENCIA PERMANENE"

Frente a poner la Comunidad "en venta", ha defendido que lo que sí va a haber en Castilla y León es un "traspaso" que "corrija el abandono" y la "gestión de declive" del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, a quien ve como un "Rey Midas" que vive en "aislamiento" y en la "ocurrencia permanente".

En esta línea, ha censurado algunas de las propuestas anunciadas por el candidato 'popular' en esta campaña, como las ayudas a jóvenes para sacarse el carné de conducir. Así, ha tachado al gabinete de Fernández Mañueco como "una casa de la guasa" donde se produce "un flash de ideas" que son "barbaridades".

Por todo ello, Martínez ha llamado a la ciudadanía a "prestar la confianza" al PSOE y ha garantizado una "rendición de cuentas" de los compromisos adquiridos a los cuatro años de gobernar pues, considera, se tiene que priorizar una "relación de confianza", que es la "base de la democracia".

"No podemos continuar con más de lo mismo. No podemos resignarnos a que nos digan que esta tierra no puede tener presente y futuro", ha apostillado Martínez, quien también ha hablado sobre El Bierzo y ha recordado los incendios que asolaron esta comarca y la provincia de León el pasado verano.

Al respecto, ha señalado al Gobierno de Fernández Mañueco como "absolutamente responsable" y ha alertado de que el PP "esconde" al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las listas "por vergüenza", pero lo pondrá al frente del mismo departamento si consigue la Junta.

Finalmente, ha animado a su militancia a "salir a la calle" y plantear que "Carlitos -- en referencia a sí mismo-- no tiene ni cuerno ni rabo, si no un proyecto que está en las antípodas del PP" y que se basa en los "derechos a quedarse, volver y venir" y en la apuesta por la igualdad territorial, con la idea de un "proyecto colectivo" pero sin "quitarse la camiseta de las provincias".

Por su parte, Nuria Rubio ha llamado a la militancia a salir "convencer" porque el PSOE tiene "todas las razones para poder ganar", "un gran equipo, un proyecto sólido y al mejor líder", y ha reclamado defender la "igualdad como pilar fundamental", tanto la de género como la territorial.

En este sentido, ha apelado al "orgullo" socialista, ha puesto en valor a "referentes" como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que el PP "no engaña a nadie" en El Bierzo, como se ha demostrado, a su juicio, en un acto en Ponferrada en el que han "pinchado". "Los vecinos de El Bierzo no les vamos a apoyar", ha manifestado.

RECORRIDO DEL CUARTO DÍA DE CAMPAÑA

Con este acto en el Centro Cultural de la Villa de Bembibre (León), Martínez ha concluido la cuarta jornada de campaña, que ha arrancado por la mañana de este lunes, 2 de marzo, con una visita al Centro de Transportes y Logística de Benavente (Zamora), donde ha reivindicado "menos planes" y "más inversión" para las provincias del oeste de la Comunidad y ha garantizado financiación para el Plan Territorial de Fomento de la mencionada comarca zamorana.

También en Benavente, el candidato socialista ha acudido a la tienda de ropa Get Beauty, un emprendimiento del colectivo gitano, tras lo que se ha dirigido al comercio Embutidos Muñoz y a la cafetería Quinta Avenida, para continuar después con su ruta, esta vez con destino a la provincia de León.

Valdevimbre ha sido así el segundo municipio que ha visitado en este primer lunes de campaña y lo ha hecho con parada para comer en el Restaurante La Cueva del Cura, establecimiento ubicado en una bodega cueva típica de la zona. Posteriormente, ha recorrido el Museo del Vino, donde el alcalde, donde el alcalde, Ángel María Cueto, ha hecho de guía, todo ello para trasladarse después a la bodega Pardevalles, de la DO León, por cuyos viñedos ha paseado.