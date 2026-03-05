Martínez decepcionado por no hablar de los problemas de CyL con Mañueco "es una burbuja y la CCAA en una utopía

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha manifestado su "profunda decepción" porque en el primero de los dos debates electorales no se haya hablado de los problemas de Castilla y León en la sede del Parlamento y en un momento en el que los responsables políticos que aspiran a la "confianza de la ciudadanía" deberían presentar sus propuestas y rendir .

"Hoy hemos visto a dos candidatos en esa resaca permanente dentro del matrimonio de convivencia" que está formado por el PP y Vox y a los que no importa "la problemática de la sanidad que está clamando la ciudadanía no les importa la problemática de la educación, de la protección social o que no haya una ley de despoblación y una ley de ordenación del territorio".

"Hoy volvemos a ese regreso al pasado, a un modelo ya finiquitado, caducado, que es el modelo del señor Fernández Mañueco, que ha paralizado esta comunidad autónoma durante los últimos siete años y que pretende volver a hacerlo para los próximos cuatro años", ha apuntado Carlos Martínez, quien considera que el presidente de la Junta y candidato del PP vive "en su burbuja... en esa burbuja de realidad o de irrealidad, en la que Castilla y León está situada en una utopía feliz".

Por ello, Carlos Martínez ha manifestado "la mayor de las decepciones" ya que confiaba en que en este debate, se pudieran confrontar modelos, aunque "lamentablemente" lo que se ha visto , "es el modelo del pasado, con el piloto automático y el freno de mano echado" frente a las propuestas del PSOE, que quiere "que Castilla y León sea visible en Europa, en Madrid" y que se reconozcan los problemas "sin dramatismos", para empezar a abordar "una corrección de las políticas públicas.