Martínez defiende en Bruselas el papel del Fondo Social Europeo como garante de la cohesión territorial y social

El alcalde de Soria en un momento de su participación como ponente del dictamen sobre el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) - AYTO SORIA

SORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, ha defendido este lunes, 23 de febrero, en Bruselas el papel del Fondo Social Europeo como un garante de la cohesión territorial y social en la próxima década en Europa.

Martínez ha participado como ponente del dictamen sobre el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del debate sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, una "intervención clave" en un "momento decisivo" para definir los criterios de reparto de los fondos europeos durante la próxima década, ha informado el Consistorio soriano.

Las mismas fuentes han explicado que el Fondo Social Europeo Plus es el "principal instrumento" de la UE destinado a invertir en las personas y a respaldar la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y ha destacado que su configuración futura será "determinante" para territorios como Soria, "especialmente afectados por desequilibrios demográficos y sociales".

Durante su intervención, Martínez ha compartido el diagnóstico sobre los riesgos que plantea la nueva arquitectura financiera propuesta por la Comisión Europea, que contempla la integración de distintos fondos en planes nacionales más amplios, y ha aclarado que la simplificación administrativa no se puede traducir en una "dilución" de los objetivos de cohesión ni en una pérdida de identidad de las políticas sociales europeas.

Martínez ha subrayado la importancia de mantener fondos específicos "con orientación territorial clara" para evitar que cada Estado miembro determine de forma unilateral su destino sin un marco común europeo que garantice la igualdad entre territorios. Asimismo, ha defendido el papel de la gobernanza multinivel, con una implicación real de regiones y entidades locales en la planificación, gestión y evaluación de los programas.

El dictamen pone el foco en la necesidad de reforzar el FSE+ como herramienta para la erradicación de la pobreza, la formación permanente, el empleo digno, la lucha contra la pobreza energética, el acceso a la vivienda, la igualdad de género -con especial atención a las mujeres víctimas de violencia- y la mejora de la movilidad y los servicios básicos en territorios con menor densidad de población.

Carlos Martínez ha estado acompañado en este proceso por Mercedes Molina Ibáñez, catedrática emérita de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid que ha participado como experta técnica en la elaboración del documento.

Según han informado las mismas fuentes, Molina ha explicado que las políticas de cohesión han demostrado efectos positivos en España y en el conjunto de regiones europeas que han sido objetivo prioritario y ha defendido que la Unión Europea debe mantener una política propia de cohesión territorial que garantice unidad, identidad y equilibrio.

El Ayuntamiento de Soria ha reivindicado esta participación como una "oportunidad estratégica" para seguir defendiendo en Europa los intereses de la ciudad y de los territorios con mayores retos demográficos.

Así, ha defendido que la continuidad y el fortalecimiento de la política de cohesión resultan fundamentales para garantizar inversiones en infraestructuras, formación, empleo y servicios públicos que permitan equilibrar oportunidades y consolidar el desarrollo de Soria en los próximos años.