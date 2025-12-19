Martínez defiende que en marzo "no se examina Pedro Sánchez" sino "40 años de la derecha" y a Mañueco

Comité autonómico extraordinario del PSOE - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha advertido al Comité Autonómico de los socialistas en Castilla y León que en las próximas elecciones de marzo "no se examina Pedro Sánchez ni el Gobierno central" sino que se "examinan 40 años de gobierno de la derecha" y al presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

En este foro, el líder socialista ha insistido en que en los comicios de 2026 en Castilla y León "se examina un señor que en siete años apenas ha tenido tres presupuestos, en marzo se examina un señor que fue capaz de abrir las instituciones a la extrema derecha", ha subrayado, al tiempo que ha afeado su "falta de respeto" que, a su juicio, ha tenido hacia bomberos forestales y hacia las mujeres con al retirada de la Ley de Violencia de Género.

"No podemos alentar, antes partidos que doblados, porque incluso con el dolor el PSOE está en pie y tiene un proyecto político propio, tiene un equipo humano capaz de poder revalidar y enfrentarse a un proyecto territorial absolutamente caduco como es el del Gobierno del PP de estos últimos 40 años", ha relatado.

Asimismo, Carlos Martínez ha reivindicado un PSOE "rearmado" después de que el Comité Autonómico Extraordinario de los socialistas. "La guerra de guerrillas ha acabado, el PSOE entiende que la defensa de las provincias pasa por un proyecto colectivo que aune los esfuerzos de las nueve provincias para entender que la Comunidad tiene que tener una solución y una alternativa después de 40 años", ha relatado.

Martínez ha lanzado este mensaje en su intervención en la apertura del Comité en previsiblemente se ratificarán las listas provinciales con las que los socialistas concurren a las elecciones autonómicas del próximo año, en el que ha reivindicado el "atrevimiento al cambio".

"Frente a los problemas, a no ignorarlos, a afrontarlos, a poner encima de la mesa un proyecto político que sea lo suficientemente sólido como para poder tener ese préstamo de confianza", ha defendido, al tiempo que ha señalado: "Podemos decir que, una vez más, el PSOE está aquí".