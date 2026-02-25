Martínez destaca las medidas de la Estrategia contra la Despoblación "para ir al corazón de los problemas"

Carlos Martínez en una reunión - PSOE

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) - El secretario del PSOE en Castilla y León y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha destacado la importancia de la II Estrategia de Reto Demográfico y Lucha contra la Despoblación presentada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con más de cien medidas que afectan "a todos los entornos rurales" y con una memoria económica "importante".

"Hay un Gobierno que no baja los brazos, que se sigue comprometiendo y planificando el desarrollo de infraestructuras, planificando el desarrollo de una estrategia clara para ir al corazón de los problemas que tiene nuestra Comunidad Autónoma", ha aseverado Carlos Martínez.

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta ha destacado que la II Estrategia de Reto Demográfico y Lucha contra la Despoblación habla de movilidad, de transporte, de educación, de sanidad y del derecho a quedarse y a volver, que, según ha recordado, es la principal reivindicación del PSOE de Castilla y León.

A modo de ejemplo, ha recordado que el presidente del Gobierno ha explicado que quedarse o volver "no puede ser un hecho heroico sino un derecho" y ha apelado a la necesidad de disponer de una oficina de Correos o de un cajero automático a no más de 30 minutos en el medio rural.

Carlos Martínez ha defendido por otro lado que la presentación de la II Estrategia de Reto Demográfico y Lucha contra la Despoblación es "un paso más del Gobierno para convertir un deseo en realidad" y ha animado a los ciudadanos a unirse "en torno a una estrategia clara para sacar a Castilla y León de la situación en la que se encuentra" y ha zanjado: "Pasaremos de gestionar el declive a gestionar el futuro y la esperanza, que es el objetivo que tenemos".

Martínez ha insistido en la necesidad de planificar una estructura comarcal en torno a dos propuestas que incluirá en el programa de Gobierno y que pondrá en marcha si el 15 de marzo consigue la confianza en las urnas: una Ley de Ordenación del Territorio y una Ley de Reto Demográfico y Despoblación que propicie inversiones a escala comarcal y provincial junto a la cobertura de unos derechos básicos que, según ha lamentado, "se le está hurtando a la gente".