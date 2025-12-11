Martínez ejerce de "Gobierno en la sombra", ante la ausencia de Mañueco en el CdR y su "dejación de funciones"

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha reconocido su deber de ejercer "como Gobierno en la sombra" en la reunión del Comité de las Regiones (CdR) ante la "incomparecencia y dejación de funciones" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una sesión en la que se han abordado "los recortes presupuestarios" planteados por el Parlamento Europeo.

Al respecto, Martínez ha explicado que en el CdR se ha podido escuchar "el clamor" de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales de toda Europa, "contra la propuesta de presupuesto europeo" para los próximos 10 años, un marco financiero plurianual que considera "dañino para los intereses de Castilla y León, para los intereses de Soria y de cada una de las provincias" de la Comunidad.

Asimismo, el líder del PSOECyL ha indicado que ha asumido "la responsabilidad" en la redacción de un dictamen de posicionamiento del CdR en defensa del Fondo Social Europeo para los próximos 10 años, ya que ante la "incomparecencia de Mañueco y su dejación de funciones" ha tenido que ejercer "una vez más" de "Gobierno en la sombra".

Carlos Martínez ha explicado que se abre ahora un período de reuniones y "escucha activa" con organizaciones agrarias, sindicatos y empresarios y representantes de los municipios para fijar una posición ante un "presupuesto aprobado por la mayoría del PP en las instituciones europeas y que es "dañino" para los intereses de Castilla y León.

Por ello, el secretario autonómico del PSOE ha apostado por crear un "bloque de unidad y consenso" para defender los intereses de la Comunidad, para defender las políticas de desarrollo rural y para que no haya un recorte en la PAC.