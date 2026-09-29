Martínez espera medidas sobre vivienda "valientes" pero advierte de que no serán efectivas sin un "consenso básico"

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha expresado su deseo de que las medidas en materia de Vivienda previstas por el Gobierno de la nación sean "valientes" y lleguen "a la mayor de las protecciones para facilitar y democratizar de una vez por todas el acceso a la vivienda".

"Ojalá sea así", ha remarcado tras lo que ha advertido de que las medidas que apruebe el Gobierno central no serán efectivas ni eficaces sin un "consenso básico" a nivel nacional que saque la vivienda del debate partidista ya que, según ha recordado, el Ejecutivo tiene "escasas competencias" en la materia y las medidas tienen que ser implementadas y desarrolladas por las comunidades autónomas de la mano de los ayuntamientos como tenedores del suelo.

"Si no se hace de la mano --de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos-- va a ser muy difícil que --el decreto-- tenga una aplicación práctica", ha asumido el dirigente socialista que ha zanjado: "Habrá que mirar a los dos lados, la letra pequeña de Real Decreto y la respuesta del Ejecutivo autonómico".

Martínez ha reiterado que España necesita "consensos básicos" para abordar problemas "tan complejos" como el de la vivienda y sacarlos del debate partidista y electoral "para realmente poderlos abordar de una forma mucho más eficaz. En este sentido, ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que sepa "estar a la altura" y no use los reales decretos del Gobierno para llevar a cabo "una nueva confrontación político partidista" de cara a las elecciones de 2027.

Por otro lado, ha recordado que los reales decretos se tienen que desarrollar una vez aprobados a través de sus respectivos reglamentos y ha llamado a "estar muy atentos" a la letra pequeña ya que los modelos de sociedad no son iguales en todos los sitios y puede haber modelos que sirvan para las grandes ciudades y otros que se tienen que adaptar a territorios como Castilla y León con sus "particularidades", como tener 2.248 pueblos, muchos de ellos de menos de 1.000 o 2.000 habitantes.

"Por eso la particularidad de lo que se gobierna desde arriba, sea Bruselas o sea Madrid, luego tenemos que tener la adaptación a las circunstancias nuestras", ha reclamado el dirigente socialista.

Carlos Martínez se ha confesado "jodido" tras constatar que el desahucio de Maricarmen el pasado miércoles coincidió en el tiempo con el debate de una moción del PSOE en las Cortes en materia de vivienda que instaba a la Junta a acogerse a la Ley de Vivienda y a declarar zonas tensionadas que fue rechazada por PP y Vox.

En sentido, ha vuelto a reivindicar la necesidad de crear un consorcio autonómico que reúna a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales y la Administración autonómica con un objetivo de 8 o 10 años y "recursos propios y extraordinarios" para implementar un parque público de vivienda.

Por último, ha lamentado la "falta de sensibilidad y de alma" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el desahucio de Maricarmen, al que se ha referido como un "fracaso de la política y como una victoria de la mala política".

"Cuando nos olvidamos de la ciudadanía para poder defender las causas de nuestros partidos políticos sucede lo que sucede", ha concluido el socialista que ha expresado su deseo de que el caso de Maricarmen haya servido para poner el foco en el problema de los desahucios y para corregir la actitud en los parlamentos, "también en el Parlamento de las Cortes de Castilla y León".