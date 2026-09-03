Martínez explica a Mañueco que la solidaridad con Ceuta no se muestra en las calles y sí abriendo las puertas de la CCAA

Carlos Martínez en un momento de la rueda de prensa ofrecida este jueves en Valladolid - PSOE

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz de Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha advertido este jueves al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que la solidaridad con Ceuta no se muestra saliendo a las calles a manifestarse y sí abriendo las puertas de la Comunidad Autónoma a los menores bajo el amparo de la legalidad vigente.

A esto ha añadido que la verdadera solidaridad con un territorio del país se muestra acudiendo a los consejos y a las reuniones que convoca el Gobierno de España y "poniendo freno y coto" a los socios de gobierno --en alusión a Vox-- en la criminalización del migrante.

Carlos Martínez ha lamentado además que las manifestaciones en solidaridad con Ceuta fueron aprovechadas por cientos de personas para generar crispación y tensión social y para incendiar las calles y ha cargado en contro contra la "irresponsabilidad" del PP y de los responsables públicos por usar este asunto "en beneficio e interés meramente partidista de la extrema derecha".

El dirigente socialista ha puesto como ejemplo de esos hechos "absolutamente lamentables" que en algunas ciudades ondera la bandera preconstitucional, se cara el 'Cara al sol' o se alzara el brazo, "la simbología más extrema el nazismo, en pleno siglo XXI", ha exclamado tras lo que ha pedido una condena expresa por parte de los 'populares'.

"Esa no es la forma de defender nuestra soberanía, ni nuestra integridad territorial ni la protección de los menores", ha explicado el socialista que ha lamentado la "obsesión enfermiza" del PP de Castilla y León por insultar y descalificar al Gobierno de la nación y al propio Pedro Sánchez.

Preguntado por la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez, en una de las concentraciones convocadas por la sociedad civil en defensa de Ceuta ha apelado a la autonomía de los regidores si bien ha considerado que ningún socialista ni ninguna persona de bien puede estar cómoda en una manifestación en la que se está insultando a uno de los suyos. "Al final el eco y el altavoz se le ha dado a quien se le ha dado", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha puesto en valor las 373 concentraciones "tranquilas y pacíficas" celebradas en ayuntamientos de toda la Comunidad para defender la integridad territorial y las fronteras y para decir "basta" a la "incapacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez y a "la falta de seguridad" en Ceuta.

García ha significado que las Cortes de Castilla y León también se sumaron a la muestra de apoyo con la colocación de la bandera de la ciudad autónoma y ha lamentado "la gran decepción" que supuso la ausencia de miembros del PSOE de Castilla y León. "¿Qué tenían que hacer mejor los socialistas que acompañar a los castellanos y leoneses que querían mostrar su solidaridad con Ceuta?", se ha preguntado la portavoz parlamentaria del PP que ha calificado esa ausencia de "deslealtad".