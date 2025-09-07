Martínez insiste a Mañueco en que asuma responsabilidad y cese a Quiñones tras el "gran fracaso" frente a los incendios

Pide al PP que acepte el Pacto de Estado contra el cambio climático

SALAMANCA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que asuma "responsabilidades" y cese al "desaparecido" consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras el "gran fracaso" de la Junta ante los incendios.

"Es hora ya, insisto, para que se produzca el cese inmediato y la asunción de responsabilidad por parte del Gobierno autonómico del señor Quiñones y del señor Mañueco", ha incidido Martínez en declaraciones a los medios de comunicación en el marco de su visita a Salamaq, donde ha manifestado su "compromiso con el sector primario".

El líder del PSOE castellanoleonés ha recordado que este sector se ha visto afectado por los incendios que han "asolado" a la Comunidad y que han demostrado que el consejero de Medio Ambiente "ha sido incapaz de planificar un servicio de prevención y extinción", algo que tampoco se ha logrado en "los 38 años que lleva gobernando el PP" en Castilla y León.

En este contexto, ha llamado al PP nacional y al autonómico a posicionarse "en defensa de los intereses del medio rural", lo que, a su juicio, pasa por apoyar el Pacto de Estado contra el cambio climático que ha preparado el Gobierno.

Martínez ha incidido en que la propuesta incluye entender como "política de Estado el sector primario", así como "un posicionamiento claro de cohesión territorial" y enfrentar el "cambio climático y la despoblación como dos retos de Estado para combatirlos mediante políticas públicas coordinadas entre las administraciones".

En este sentido, Martínez ha instado a Mañueco a "decidir si está en la solución o va a seguir siendo parte del problema", y ha advertido de que el "inexistente" consejero de Medio Ambiente no puede ser el enviado a las conferencias sectoriales para abordar las políticas en la materia en el marco del Pacto de Estado.

El líder del PSOE en Castilla y León considera que hay que "poner encima de la mesa la importancia de ese Pacto de Estado para dar cobertura a esos dos problemas que son claves, cambio climático y despoblación", que se vinculan con los incendios.

Asimismo, ha precisado que el Pacto de Estado tiene un pilar de políticas coordinadas de prevención y extinción de incendios, algo necesario aplicar en la Comunidad tras "el gran fracaso de la Junta de Castilla y León" que "se ha evidenciado con esas 170.000 hectáreas quemadas" en la última oleada de incendios.

"Castilla y León no puede hacer como si no pasara nada", ha apostillado sobre lo ocurrido, para añadir que la Comunidad se está "jugando mucho porque son los tres problemas más importantes a los que se está enfrentando, el cambio climático, es la despoblación y la prevención y extinción de incendios".

Por otro lado, ha destacado la defensa "clara y nítida" del PSOE al sector primario con su posicionamiento en Europa ante la PAC y ha llamado al PP también a posicionarse. "El PP tiene que decidir claramente en ese conflicto de intereses si está con el campo o está con su partido", ha señalado, para recordar que la propuesta de reforma de la PAC que recorta más de un 22 por ciento las ayudas, viene del PP europeo.

De este modo, ha exigido al PP que demuestre su negativa a la reforma de la PAC y no intente "confundir las responsabilidades" como "ha pasado en los incendios".