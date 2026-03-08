Martínez ironiza que Mañueco "encajó bien los golpes" en el debate: "No lo tumbé en la lona, a ver si este martes..."

PALENCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha ironizado con que el líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, "nunca ha sido un tipo rápido de pies pero encaja bien los golpes", ya que le "dieron igual" las críticas que recibió durante el debate del pasado jueves, a las que "no dio respuesta". "No lo tumbé en la lona, a ver si este martes...", ha expresado el líder socialista.

Así lo ha hecho el candidato del PSOE durante su intervención en un acto enmarcado en el décimo día de campaña celebrado este domingo en Palencia, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés.

Durante su intervención, Martínez ha censurado que el candidato a la reelección a la Presidencia del Ejecutivo autonómico sea capaz de decir "gracias por el piropo cuando se le espeta que miente más que el último minuto de la lavadora". "Es incapaz de ofrecer una respuesta en positivo puesto que vive en una burbuja de aislamiento social", ha apostillado.

En la misma línea, ha lamentado que Mañueco "desoiga el clamor de toda la Comunidad con un tema tan importante como es la sanidad", un punto en el que se ha referido a la "marginación" que sufren las provnicas de Castilla y León bajo un gobierno 'popular' que se ha dedicado a impulsar la "guerra de guerrillas y el enfrentamiento entre territorios".

Frente a ello, ha puesto encima de la mesa el compromiso que tienen los socialistas con una Comunidad "dispersa" que necesita respuestas de una Administración autonómica que "no ha sabido gestionar" sus recursos por la "negligencia" del PP.

Precisamente, ha subrayado la importancia de generar oportunidades y mejorar los derechos de la ciudadanía en materias como la educación o la salud de una forma "comarcalizada". "Por eso nuestro proyecto político tiene que ser municipalista, de territorio, de comarca. Eso es entender esta Comunidad, eso es respetar el concepto histórico de Castilla y León", ha ahondado.

"AMBICIÓN Y VALENTÍA'

Por su parte, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha remarcado el 'No a la guerra' al poner en valor la "coherencia" con la que España se ha convertido en "líder" en Europa en la defensa de la legalidad internacional y de los derechos humanos.

"Somos un gobierno coherente que ha defendido la paz en Ucrania, Palestina, ahora en Irán y somos también líderes en defensa de los intereses de Castilla y León", ha subrayado, para después poner en valor la "ambición" del Ejecutivo español para que el próximo presupuesto de la UE tenga los fondos suficientes para la política de cohesión o la PAC, que "tan importantes son para España".

En clave autonómica, ha señalado que conoce desde hace 20 años al alcalde de Soria y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, dos décadas en las que se ha convertido en la "voz del municipalismo" al haber llevado la defensa de la cohesión territorial y de la lucha contra la despoblación a la sede de las instituciones europeas.

Precisamente, ha asegurado que en estos años Martínez "ha demostrado que Soria y Castilla y León no son la periferia de nada, sino el centro de un proyecto de dignidad y de progreso". "Esa experiencia internacional y europea, unida a la cercanía que refleja su campaña, es la garantía de solvencia que necesita esta comunidad y que por eso va a ser el próximo presidente de la Junta".

A este respecto, ha advertido que "muchos castellanos y leoneses, desgraciadamente, han votado estos casi 40 años con los pies y muchos se han tenido que ir debido a las políticas del PP", razón por la que ha llamado a llenar las urnas el próximo domingo 15 de marzo para que "por fin haya un gobierno socialista que cambie la vida de la gente y defiende que en esta Comunidad existe el derecho a quedarse y el derecho a volver".

DIARIO DE CAMPAÑA

Con este acto, el candidato del PSOE a la Presidencia del Ejecutivo autonómico ha cerrado un fin de semana que ha estado marcado por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8M, motivo por el que los socialistas han centrado sus intervenciones en la reivindicación de la "igualdad real" para las mujeres y el "avance hacia el futuro" en la Comunidad.

De hecho, durante su participación en la manifestación en la capital soriana del 8M, Martínez ha reivindicado la "igualdad real" y ha abogado por trabajar para que no se vuelva al "pasado más oscuro" en la Comunidad, motivo por el que ha anunciado la recuperación de la Consejería del ramo en su gobierno.

Cabe recordar que el sábado Martínez protagonizó en la capital soriana el acto central de la campaña electoral arropado por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un mitin donde se pusieron sobre la mesa las principales propuestas socialistas para defender los derechos de las mujeres "invisibilizadas" tras casi cuatro décadas de gobierno 'populares'.

Ya el lunes, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta retomará la agenda de campaña con la celebración en Soria de un desayuno informativo junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, con el que se abrirá la última semana de campaña.