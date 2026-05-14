Martínez lamenta la "ausencia" de Mañueco ante la situación de Renault y le acusa de perder oportunidades para CyL

Carlos Martínez durante la rueda de prensa. - PSOE DE SORIA

SORIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado que la "ausencia" de una estrategia en materia de automoción por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, está "haciendo perder oportunidades" a Castilla y León y ha criticado su falta de mediación en la situación de Renault.

Así, durante una rueda de prensa que Martínez ha ofrecido junto a la procuradora socialista Esther Pérez, donde han abordado temas de actualidad, ha recriminado al presidente de la Junta su falta de implicación y mediacion entre los sindicatos y Renault para "garantizar el futuro de las plantas" que tiene en la Comunidad la marca del rombo.

Y es que Martínez se ha referido a dos sectores en los que el Gobierno regional está perdiendo oportunidades "que están encima de la mesa" como son el sector de la automoción y el agrario,que aglutinan más de un 30 por ciento del PIB de la comunidad, según el líder sociales,y más de 160.000 empleos entre directos e indirectos.

En este sentido, Carlos Martínez ha puesto de ejemplo al alcalde de El Burgo de Osma, también del PP, que se desplazó hasta Alemania para mediar con la dirección de Huf por la crisis de esta factoría de automoción en la localidad soriana.

"Mañueco sigue tumbado y de vacaciones, no puede escudarse en que hay que tener altura de miras, pues tumbado no tiene altura de miras y pierde la perspectiva de un territorio que necesita ser competitivo", ha señalado el secretario regional del PSOE, quien ha lamentado que quien esté respondiendo sea el portavoz de la Junta, al tiempo que ha exigido que el Gobierno regional "debe ser un sujeto absolutamente proactivo para el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero también para el incremento y las oportunidades que se están abriendo".

UNA REGIÓN "EN PAUSA".

En cuanto a la situación de Renaault, Carlos Martínez ha aseverado que "mantener en pausa a la región" por los "intereses de Feijóo" está haciendo que Castilla y León pierda oportunidades "mientras otras comunidades trabajan para captar inversiones de fabricantes chinos de baterías y vehículos eléctricos".

En este sentido, el responsable del PSOE ha apuntado a líderes de comunidades como Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha o Aragón están "desarrollando contactos y reuniones para atraer proyectos industriales" mientras que a Alfonso Fernández Mañueco "ni está ni se le espera".

Por ello, Carlos Martínez ha incidido en convocar la Mesa de Automoción de Castilla y León con el fin de crear una estrategia "clave" para el desarrollo del sector y con ello el desarrollo de Castilla y León, algo que ya trasladó al presidente de la Junta "hace más de un año" y "sin avances".

"ARRANCAR LA LEGISLATURA".

Por otro lado, el líder socialista ha señalado que son muchos los agentes económicos y sociales que se preguntan dónde está Alfonso Fernández Mañueco, entre ellos "sectores como el de agricultura y la ganadería" que han reclamado que arranque ya "la legislatura".

Al respecto, Martínez ha aseverado que el sector Primario "es un sector clave junto a la automoción".

"Tendrá que dar la cara de una vez por todas, sea en funciones o sea con ese acuerdo de gobierno. Pero necesitamos un ritmo diferente y un compromiso muy distinto al que estamos teniendo hasta la fecha", ha incidido el líder del PSOE