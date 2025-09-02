Martínez lamenta la "confrontación" por la condonación que "ahorraría 450 millones en intereses" a CyL

SORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha lamentado la "continua confrontación" entre comunidades autónomas por la condonación de la deuda que, en a Castilla y León le permitirá "ahorrar entre 400 y 450 millones que se pagan a los bancos de intereses".

En este sentido, ha apuntado que la deuda de la Comunidad supera los 14.000 millones de euros, una cifra que ha subido "en más de 1.500 millones en los siete años de Mañueco al frente".

Así, durante su visita a las obras de la calle Doctrina en Soria, ha ironizado con la "excelente gestión" del presidente de la Junta para incrementar la deuda. "Los ciudadanos de Castilla y León pagamos solo en intereses de la deuda 1.400 millones de euros anuales, por lo que con la condonación se ahorrarían entre 400 y 450 millones solo de intereses que se paga n a los bancos", ha señalado.

Martínez ha apuntado que cualquier presidente estaría "deseoso" con esta medida, pero ha lamentado la "continua confrontación entre comunidades" así como los "argumentos perversos" y el "continuo sofá" al que "acostumbra" el gobierno de Castilla y León.

Asimismo, ha instado a que se "trate igual la deuda" en los ayuntamientos con una medida similar a nivel municipal.