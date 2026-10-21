Martínez lamenta que la Junta haya sacado "el boli rojo de la censura" con la cultura

1127495.1.260.149.20261021212345 El secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez, interviene durante un acto de precampaña del PSOE, en Fórum Evolución, a 21 de octubre de 2026, en Burgos - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado hoy que otra vez Castilla y León haya sido pionera en políticas de "derecha extrema y ultraderecha" al sacar "el boli rojo de la censura" con la cultura.

Así se ha referido a la intención de la Administración autonómica de limitar las cuantías al cine con carga ideológica y lo ha hecho en Burgos en el acto público con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Una vez más, hoy Castilla y León ha vuelto a regresar al pasado, ha vuelto a sacar el boli rojo de la censura y a aplicar la política cultural como Dios manda, de adoctrinamiento donde las ayudas solo llegan a los que digan lo que quiere la autoridad que diga", ha expresado el líder socialista.

En este sentido, se ha preguntado "qué sería de Castilla y León sin Machado, sin el pensamiento humanista, sin 'Las Ratas' de Miguel Delibes, que denunciaron la miseria rural; o sin 'Los Santos Inocentes', que denunciaban el abuso de poder o sin Unamuno defendiendo la autonomía universitaria y oponiéndose a la Dictadura", un punto en el que también ha mencionado a Lorca o a las poetistas de Castilla y León.

"Nos jugamos el futuro o el pasado", ha añadido en referencia a las elecciones del próximo 29 de Noviembre, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el mundo de la cultura y del cine entiende que la cultura es un espacio en el que "caben todos" y, precisamente, han de servir para crear sociedades más igualitarias.

También se ha referido en su intervención a este asunto el presidente del Gobierno, quien ha dicho que el quitar subvenciones a la creación artística en función de su carga ideológica ya se conoce.

"Se vivió durante 40 años y se llama censura", ha remachado. Por eso, ha insistido en que esto también está en juego el próximo 29N: "Avance o pasado".