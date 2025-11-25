Martínez lamenta el "ritmo perezoso" de Mañueco sobre la ley de violencia de género para no incomodar a Vox

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha lamentado el "ritmo perezoso" del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para la aprobación definitiva del proyecto de Ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León y ha apuntado a que esa lentitud se debe a un intento de parecer que hace algo sin incomodar ni cabrear a su "socio preferente", en referencia expresa a Vox.

Carlos Martínez ha acusado al presidente de la Junta de afrontar la lucha contra la violencia de género y la reforma y actualización de la ley autonómica de 2010 a la estatal como un "quiero y no puedo", una estrategia que, para el dirigente socialista, constata la "falta de voluntad" de Fernández Mañueco para sacar adelante esta norma que atañe "a un problema de Comunidad con mayúsculas".

Martínez ha defendido las 103 enmiendas que ha registrado el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de Ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, norma que llegará este viernes a la Ponencia y el próximo jueves 4 de diciembre a Comisión por lo que, de poder ser aprobada, tendrá que ir al último pleno previsto inicialmente para los días 16 y 17 de diciembre.

"Con las enmiendas se les está viendo el plumero pero la respuesta la tienen ellos", ha aseverado Martínez tras lo que ha tirado de ironía ante la posibilidad, ha apuntado, de que la Junta de Castilla y León y el Partido Popular lleguen a decir que han sido los socialistas los que no han querido ir de la mano en este asunto. "Demorar, demorar y demorar para no plantar cara definitiva a la necesidad de actualizar el documento e incorporarnos al Pacto de Estado de 2017", ha reprochado.

Martínez ha explicado además que las 103 enmiendas del Grupo Socialista son "líneas de defensa irrenunciables" que recogen las demandas de los colectivos que representan a las mujeres de Castilla y León con cuya representación se ha reunido este 25 de noviembre en las Cortes con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Todos conocemos el ritmo frenético de trabajo de Mañueco", ha ironizado para insistir en su crítica de que a poco más de un mes para la disolución de las Cortes "todavía no hay respuesta" ni un sí definitivo a las enmiendas socialistas. "La sensación que se constata con los hechos es una falta de voluntad", ha reiterado Martínez.

El dirigente socialista ha recordado que tras su llegada a la Secretaría del PSOE de Castilla y León en febrero de 2025 ofreció "diálogo sereno" y "mano tendida" al presidente de la Junta para afrontar los grandes retos de la Comunidad, entre ellos la lucha contra la violencia de género. "Tardó cinco meses en trasladar la voluntad de acuerdo a la consejera de turno", ha reprochado y ha insistido en que Castilla y León no puede perder la oportunidad de adecuar la ley autonómica de 2010 al Pacto de Estado contra la violencia de género.

En este sentido, ha ratificado el "claro y rotundo posicionamiento" del PSOE en defensa de los derechos de las mujeres y se ha comprometido a "alzar la voz y a escuchar" al 50 por ciento de la población de Castilla y León y a poner encima de la mesa "las iniciativas no ha puesto el PP en 40 años".

Carlos Martínez ha criticado en concreto que el Gobierno de Castilla y León sólo cuente en su organigrama como una Dirección General de la Mujer y no con una Consejería y se ha comprometido por otro lado a buscar la transversalidad en las políticas de la Junta a través de una Comisión Interconsejerías similar a la estructura que ya existe entre los ministerios para coordinarse y desarrollar políticas con perspectiva de género y feminista. Asimismo, ha reclamado un organismo que desarrolle la investigación, el análisis y el diagnóstico de las políticas públicas que afronten realmente las necesidades para corregir las desigualdades y ha abogado por dotar de un reglamento al Consejo de la Mujer y por dar voz de forma permanente a los municipios.

Por último, ha reclamado el Observatorio de violencia machista de Castilla y León ante la "falta de transparencia total y absoluta" y la carencia de datos cuando son "una demanda y un clamor de la ciudadanía". "No es de recibo en el siglo XXI", ha concluido.