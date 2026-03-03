Martínez llama a "aplicar una enmienda a la totalidad" a un Mañueco que solo "apuesta por cuatro grandes ciudades"

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en una imagen de archivo en una entrevista con Europa Press. - Photogenic - Europa Press

Quiere sacar al candidato del PP "de la cueva, aunque sea a palos", para que "rinda cuentas" y defiende la manifestación por la sanidad en Miranda

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha llamado a "aplicar una enmienda a la totalidad" al actual presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de gobernar "contra los intereses" de la ciudadanía al plantear una Comunidad "de dos velocidades" en la que solo "apuesta por cuatro grandes ciudades", mientras el resto es "paisaje".

En un acto en el Hotel Ciudad de Miranda en Miranda de Ebro (Burgos) en el marco del quinto día de campaña electoral, Martínez ha advertido de que el PP quiere "anular el proyecto colectivo" de la Comunidad con "ese divide y vencerás" con el que se ha "hecho más fuerte".

Ante ello y la "ausencia de proyecto" de los 'populares', ha defendido que el PSOE propone "no quitarse la camiseta de las provincias" pero sí "ponerse la del proyecto colectivo para poder generar identidad y aunar esfuerzos". "No queremos ser nueve capitales de provincia, tenemos que ser Castilla y León", ha subrayado.

Todo ello, ha dicho, para "hacer visible" a la Junta, que tiene las competencias en materia de sanidad, educación, protección social, vivienda o empleo, y que Fernández Mañueco ha hecho "invisible", un contexto ante el que urge a "sacarlo de la cueva aunque sea a palos".

"Es desesperante", ha apostillado al respecto, para tildar al candidato del PP de un "hombre dado al 'Marca' y al sofá" que hay que "intentar" que en estos días de campaña "rinda cuentas": "Cuando rinde cuentas se le ve el cartón y cuando se le ve el cartón se le ven sus debilidades".

Igualmente, ha criticado a Fernández Mañueco por su "ritmo", el de un "insecto palo" y un "perezoso" al que "le cuesta responder", y un candidato en el que "el miedo se huele", un "miedo" por el que también es "incapaz de dar la mano" al PSOE para "ejercer de cortafuegos a Vox", ha lamentado el socialista.

"Ahora está en esta campaña de ocurrencias. Alquila un tractor y no le quita los plásticos", ha agregado después en referencia al tractor en el que se ha fotografiado el 'popular', al que Martínez también ha censurado por "inventarse" ayudas económicas para jóvenes o autónomos, medidas que, a su juicio, no son las que necesita la Comunidad. "Necesitamos que las medidas encaje como un puzzle con un proyecto integral", ha defendido.

Martínez también ha precisado que en los siete años de gobierno de Mañueco, se ha experimentado "el período de bonanza más amplio del siglo", con herramientas como los fondos europeos, y ha acusado a este de no haber "sabido aprovecharlo" para "generar una transformación y una apuesta real por un modelo territorial" en la Comunidad.

"Es una cuestión de falta de voluntad", ha aseverado, para ensalzar su modelo que aboga por un "territorio vivo y con futuro" a partir de "inversiones" para garantizar los derechos "a quedarse, volver y venir", centrales en su campaña.

En este sentido, también ha cuestionado la "forma caprichosa" de "invertir" que tiene, en su opinión, Fernández Mañueco y el PP, al que ha señalado por "corrupción" por la concesión de una vivienda de protección oficial a una concejal de Palencia.

Por todo ello, ha asumido el "reto de generar esperanza, optimismo y una revolución de los humildes" para "dejar de gobernar en la resignación", todo ello con "recursos económicos que salen del poder colectivo de los impuestos de una ciudadanía que a través de las políticas públicas es capaz de corregir estas desigualdades".

APOYA LA MANIFESTACIÓN POR LA SANIDAD EN MIRANDA

Por otro lado, Martínez ha llamado a la ciudadanía a participar en la manifestación en defensa del Hospital de Miranda convocada por el Ayuntamiento para este miércoles, 4 de marzo, una cita que reivindica frente a aquellos para los que la sanidad es "un negocio".

"Ese desmantelamiento progresivo tenemos que frenarlo", ha clamado, para incidir en la necesidad del mencionado hospital y de mejoras en las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad, un "pilar" que la derecha "quiere dinamitar" para "retroceder a ese pasado en blanco y negro donde solo podían sanarse los que nacían en cuna de plata".

De este modo, ha subrayado que esta convocatoria no es una "reivindicación de política electoral", como han apuntado "algunos dirigentes del PP al decir que no es momento".

La alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando; el cabeza de lista por Burgos, Daniel de la Rosa, y la número 2 de la lista por la misma provincia, Virginia Jiménez, han arropado a Martínez en este acto con el que ha concluido la quinta jornada de la campaña electoral.

El líder del PSOE ha comenzado el día con una vista al Fab Lab de León en San Andrés del Rabanedo (León). Ya en la tarde, ha recalado en Miranda de Ebro, donde ha acompañado un rato a la furgoneta del PSOE que reparte caldo en algunos de los municipios que visita el candidato en la Comunidad, y ha acudido a comprar pasteles a la Pastelería Bornachea, establecimiento histórico con 110 años de trayectoria.

Este miércoles, sexta jornada de la campaña, Martínez arrancará su actividad en Soria, donde ofrecerá una rueda de prensa, para después centrarse en preparar el debate que se celebrará el jueves 5 de marzo y en el que también participarán Fernández Mañueco y el candidato de Vox, Carlos Pollán.