Martínez pide investigar las "malas artes" del PP por "conceder sin sorteo" una VPO a una edil de Palencia

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en una imagen de archivo en un acto del PSOE en Burgos. - Tomás Alonso - Europa Press

Insta a Mañueco, Quiñones y la directora general de Vivienda a "dar la cara" sobre este "chanchullo"

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido que se abra una investigación sobre la supuesta adjudicación de una vivienda de protección oficial sin sorteo previo a una concejal del PP en el Ayuntamiento de Palencia, cuando esta formación gobernaba junto a Ciudadanos, una "malas artes" que reflejan un "abuso" y por las que ha señalado al presidente de la Junta y candidato, Alfonso Fernández Mañueco, y al concejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Así lo ha reclamado antes de visitar el Fab Lab de León en San Andrés del Rabanedo en el marco del quinto día de campaña, cuando ha criticado este caso de "corrupción política" sobre la adjudicación, sin sorteo previo abierto al conjunto de demandantes, de un chalé a la edil Laura Lombraña cuando era responsable de Cultura, Turismo, Fiesta y Deportes entre 2019 y 2023, en el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, un caso que ha dado a conocer 'El País'. La concejala adquirió por unos 157.000 euros la vivienda protegida tras la concesión y ahora se mantiene como edil en la oposición.

Martínez ha subrayado que por "decencia democrática" y en el momento actual de campaña electoral en el que hay que "solicitar el préstamo de confianza de la ciudadanía", el PP tendría que haber impulsado una investigación "de forma automática" y haber dado "todas las explicaciones".

Al no haber sido así, el candidato socialista ha subrayado que su formación pedirá, o en caso de lograr gobernar, abrirá, esa investigación también para "conocer en cuántos de los 2.248 municipios" de Castilla y León "se han practicado estas malas artes en la concesión de viviendas".

"¿Solo sucede en Palencia o ha sucedido en resto de municipios?", ha cuestionado, para incidir en que se tiene que saber "de qué forma" el PP "ha vuelto a abusar de las administraciones y de la buena fe de los ayuntamientos que ponen a disposición suelo para poder construir viviendas de protección oficial".

En este contexto, ha precisado que como alcalde de Soria ya se ha dirigido a la Consejería de Vivienda para ver si en las parcelas vendidas en la ciudad se ha producido esta situación en lugar de "garantizar la igualdad". Queremos saber si esto es la excepción o es la norma, como tantas cosas, como la construcción de parques eólicos en el mayor drama de corrupción de Castilla y León -- en referencia a la 'trama eólica--", ha manifetado.

Para Martínez, este caso en el que el PP "importa las peores fórmulas" vistas en el escándalo de adjudicaciones de viviendas de protección pública en Alicante, supone un "chanchullo" del "dúo dinámico" del candidato del PP a la reelección y el consejero Suárez-Quiñones, y ha advertido de que ocurre en un momento de "sensibilidad por la dificultad del acceso a la vivienda".

"Vulneran, se saltan su propia normativa aprobada en 2013, vuelven a conceder sin sorte previo, digitalmente, por parte del promotor, y esperemos que sin indicaciones por parte de ninguna responsable del PP, una vivienda de protección a un cargo público, una vez más del PP", ha censurado.

Asimismo, ha advertido de que Suárez-Quiñones, el "candidato que no está en la listas" pero "mueve los hilos en el PP", ya es "directamente responsable de muchos de los abusos y casos de corrupción más importantes de Castilla y León", ello "de la mano de Mañueco.

RECLAMA "LUZ Y TAQUÍGRAFOS"

De esta manera, ha demandado "luz y taquígrafos" para ambos miembros del PP, quienes, a su juicio, tienen que "dar la cara de una vez por todas" y "decir por qué no se han celebrado los sorteos" de concesión de estas viviendas en Palencia. "Que asuman sus responsabilidad, que no se escondan ni se tapen", ha apostillado, para señalar también como "implicada" a la directora general de Vivienda, María Pardo, ahora cabeza de lista de los 'populares' por Valladolid.

"Por tanto, la responsabilidad es de quien tiene que hacer el sorteo, de quien tiene que hacer la supervisión, es de la Administración Autonómica, es de la Dirección General; es del consejero de Vivienda, el tapado, y es del presidente Mañueco. Tienen que dar la cara por este orden: Mañueco, Quiñones y la directora general de vivienda", ha insistido.

UN CONSORCIO DE VIVIENDA CON "RENDICIÓN DE CUENTAS"

Frente a esta "vulneración", que se produce "siempre en beneficio de los mismos", Martínez ha destacado, asimismo, que el PSOE plantea dotar de "transparencia y rendición de cuentas" al Consorcio de Suelo y Vivienda que propone en su programa electoral, un organismo que busca incrementar el parque de vivienda pública y hacer de los ayuntamientos "garantes" de que la "Junta deje de mangonear los intereses de los ciudadanos" con acciones como las que se refleja en el "caso grave" de la edil en Palencia.

Martínez ha estado compañado en esta intervención por la candidata número 1 por León y vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha apuntado también a Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios y ha cuestionado si también habrá "hecho negocio con la vivienda" en este caso. Así, ha advertido a la ciudadanía de que si en las elecciones votan al PP, votan a Suárez-Quiñones, por lo que ha reivindicado al PSOE como la "opción" del cambio".

Por su parte, el secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, quien ha llamado a una "movilización masiva" para ganar las elecciones el 15 de marzo ante el "abandono absoluto" por parte del PP, que se "representa" en municipios con San Andrés del Rabanedo y se plasmó en los incendios del pasado verano.