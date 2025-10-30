Martínez pide a Mañueco abrir una mesa bilateral para negociar otras cuentas porque las de la Junta son "infames"

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, se ha dirigido este jueves al presidente de la Junta y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para pedirle que abra una mesa bilateral para negociar "un buen presupuesto" para la Comunidad Autónoma desde el convencimiento de que las cuentas que ha registrado el Gobierno autonómico para su tramitación son "infames" y "no valen" por lo que no van a contar con el visto bueno de los socialistas.

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha fijado el calendario de tramitación del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 que, según ha reiterado, no va a contar con el apoyo de los socialistas que presentarán una enmienda a la totalidad --se debatirá el 20 de noviembre--.

"Este presupuesto es infame, no hay por dónde agarrarlo, de principio a fin", ha sentenciado la portavoz del Grupo Socialista para añadir: "El señor Mañueco nos ha dicho que estaba dispuesto a negociar; vamos a ver si de verdad quiere negociar y quiere aprobar un buen presupuesto para Castilla y León".

Gómez Urbán ha explicado que el objetivo del PSOE en estos momentos es abrir una mesa negociadora con la Junta, frente a la "encorsetada" tramitación parlamentaria, para poder sacar adelante un buen presupuesto para la Comunidad Autónoma. "Nosotros no queremos aprobar cualquier presupuesto, nosotros queremos un buen presupuesto para Castilla y León y vamos a ver si el señor Alfonso Fernández Mañueco, si el Partido Popular, también están por la labor", ha zanjado.

La portavoz del Grupo Socialista ha anunciado también que, a diferencia de lo que ha hecho el presidente de la Junta, Carlos Martínez abrirá un diálogo con todos los agentes sociales y económicos y con distintos colectivos de la Comunidad para elaborar otro proyecto de presupuestos, "el que merece y necesita esta Comunidad", ha apostillado.

"Vamos a abrir una mesa negociadora para intentar llegar a un buen presupuesto que, evidentemente, no puede ser este", ha reiterado la portavoz del Grupo Socialista que ha insistido en la necesidad de que el presidente de la Junta "se siente" en una mesa bilateral con el PSOE para poder hablar tanto de ingresos como de gastos, algo que, según ha considerado, no se puede hacer con la propuesta registrada por la Junta puesto que carece de proyecto de ley de medidas.

Dicho esto, ha recordado que los socialistas son "serios, rigurosos y responsables" por lo que ha garantizado que seguirán el calendario de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos que la registrado la Junta de Castilla y León que concluirá los días 22 y 23 de diciembre con la votación de las enmiendas parciales.

Gómez Urbán ha criticado también que los presupuestos que quiere tramitar la Junta "nacieron mal" porque se presentaron sin aprobación previa del techo de gasto no financiero y sin acuerdo de la Mesa de las Cortes a la Sección 20, lo que derivó en la inadmisión del primer registro del proyecto de Ley y en el hecho inédito de tener que registrar de nuevo las cuentas con una explicación que la Letrada Mayor ha considerado 'sui generis'.

Por último, ha acusado al PP y a los cargos públicos de la Junta de querer mentir a los ciudadanos con unos "posibles beneficios fiscales" de los que no se puede hablar sin ley de medidas.