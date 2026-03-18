Martínez pide a Mañueco que cambie su "actitud soberbia" y asegura que irá a las reuniones pero "no de comparsa"

1070410.1.260.149.20260318135928 Carlos Martínez en la reunión con los procuradores electos por el PSOE - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha exigido este miércoles al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que cambie la "actitud soberbia" que, según ha reprochado el socialista, ha mostrado en los últimos días en los que el 'popular' ha reiterado que "con el PSOE ni agua", en palabras de Martínez.

El dirigente del PSOE ha afeado a Fernández Mañueco que con esas afirmaciones de no pactar con el Partido Socialista está "faltando al respeto" a una parte importante de la sociedad de Castilla y León y "al partido más importante de la oposición".

"Tendrá que cambiar esa actitud soberbia que ha mostrado en las últimas horas si quiere hacer algo porque hoy no tiene nada. Hoy no tiene ni gobierno, hoy no preside la Mesa de las Cortes", ha explicado Martínez que ha reconocido que en las elecciones autonómicas del domingo sucedieron cosas pero ha advertido de que "quedan muchas por suceder todavía" en las que, según ha vaticinado, Vox y su presidente, Santiago Abascal, "tienen la palabra por mucho que quiera correr el señor Feijóo".

El secretario autonómico del PSOE ha aclarado también que, a día de hoy, no ha recibido ninguna llamada por parte de Fernández Mañueco, que se comprometió a empezar a dialogar con los partidos desde el mismo lunes, 16 de marzo, y se ha mostrado convencido de que es "un signo más de ese partido de vuelta que no se va a demorar mucho". Además, ha ironizado sobre la "originalidad" y sobre el ritmo de Fernández Mañueco al que ve "como si no hubiera sucedido el domingo" y como si el PSOE no hubiese ampliado su representación en las futuras Cortes, donde ha pasado de 28 a 30 escaños.

Dicho esto, ha apelado a la "responsabilidad inherente" del Partido Socialista para asegurar que acudirán "a todas y cada una de las reuniones" que se convoquen, tras lo que ha aclarado que los socialistas no irán "para ser comparsa" o para "hacerle el juego" a Fernández Mañueco. En este sentido, ha exigido que las reuniones tengan un orden del día y una planificación de los temas con "propuestas serias" para abordar el presente y el futuro de la Comunidad.

"Que haya seriedad y rigor en las reuniones, porque vamos a ser los primeros que denunciemos, para actuar de comparsas o justificar cortejos de otros lógicamente no estamos", ha sentenciado al respecto.

Martínez ha considerado que la ausencia de esa convocatoria de reunión supone que el PP se "ha quedado pillado" en la noche electoral y en la celebración de la autocomplacencia cuando, en el caso del PSOE, ha vuelto a reconocer que no está satisfecho ni contento con los resultados. "Hay algunos que viven en esa autocomplacencia y no se dan cuenta que el lunes el monstruo seguía ahí y sigue con la misma fortaleza o más que antes", ha reiterado.

"Yo le pediría un poco de respeto al señor Fernández Mañueco a tenor de que hay un porcentaje importantísimo de castellanos y leoneses que han respaldado un proyecto político que está aquí y que tiende la mano para hacer un ejercicio de responsabilidad en los temas importantes de nuestra Comunidad Autónoma", ha reiterado Martínez que se ha reafirmado en que en Castilla y León "el monstruo sigue ahí", en referencia expresa a Vox.