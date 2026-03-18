Martínez reúne a los procuradores electos para "no perder ni un minuto" y empezar a trabajar en las prioridades de CyL

1070380.1.260.149.20260318132656 Carlos Martínez en los pasillos de las Cortes acompañado por los procuradores electos por el PSOE - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de PSCL, Carlos Martínez, ha reunido este miércoles en las Cortes de Castilla y León a los procuradores electos por el Partido Socialista a modo de primera toma de contacto del futuro Grupo Parlamentario con el objetivo de "no perder ni un sólo minuto" y "no perder una sola de las oportunidades para poder poner en marcha la Comunidad Autónoma".

Entre los temas de esta primera reunión de los 30 procuradores electos por el Partido Socialista está la composición de la futura Mesa de las Cortes --el PSOE ocupó dos de los seis puestos en el mandato precedente--, un asunto que trabajarán hoy de forma conjunta a la espera también de ver "cómo evolucionan los acontecimientos", en alusión expresa al "cortejo" entre los presidentes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"Mucho me temo que se va a hacer largo todo este tiempo y en esta prolongación, en este 'impasse', nosotros vamos a seguir haciendo los deberes para estar preparados por una cosa y para la otra", ha insistido Carlos Martínez que hoy se ha reafirmado en su convencimiento de que ha empezado la campaña electoral.

Martínez se ha comprometido a no bajar el ritmo de trabajo para lo que ha reunido hoy a los procuradores electos para diseñar también la configuración del próximo Grupo Parlamentario, para la que apela al equilibrio territorial y de género y a las preferencias en las prioridades de trabajo.

Asimismo, ha abogado por diseñar el Grupo Parlamentario conforme a las "prioridades legislativas" que los socialistas quieren impulsar "de forma inmediata" y que pasan por la despoblación y la ordenación del territorio, por adaptar la Ley autonómica contra la violencia de género al Pacto de Estado en la materia y por medidas para hacer frente a los incendios, para lo que el PSOE ha convocado una mesa específica en la jornada de mañana, jueves, para trabajar "de la mano" con los agentes medioambientales de los servicios de prevención y extinción, entre otros.

Carlos Martínez ha recordado que se trata de un compromiso que asumió "en plena campaña electoral" en la localidad leonesa de Sahagún como primera tema a abordar de cara a la nueva legislatura. "Lo hacemos con carácter inmediato", ha significado.