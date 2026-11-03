Martínez pide a Mañueco que haga un hueco en su agenda a las OPAs y éste ve en el campo otra víctima de Sánchez

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) - El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha vuelto ha exigir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "haga un hueco en su apretada agenda" a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, que han urgido desde hace más de dos meses una reunión al máximo nivel para buscar soluciones a la crisis del sector primario para que el que reclaman 150 millones de euros de fondos propios.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Castilla y León ha ratificado que su Gobierno siempre ha estado al lado del sector del campo al que ve como "una víctima más de la pésima gestión del Gobierno de Sánchez".

"El 29 de noviembre los agricultores y ganaderos y los ciudadanos de Castilla y León le van a decir a usted y a Sánchez qué es lo que piensan, que es el cambio político en nuestro país", ha zanjado Fernández Mañueco tras lo que Martínez ha ironizado sobre la "obsesión" del presidente de la Junta con el resultado de las próximas elecciones generales. Martínez ha insistido en la necesidad de que la Junta hable a través del Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y ponga encima de la mesa los 150 millones de euros que reclama el sector agroganadero para dar cobertura de manera urgente a lo que necesita el campo. "Hoy, ni mañana, ni pasado, ni tan siquiera el día 30 de noviembre", ha aclarado Martínez.

El socialista ha ironizado además sobre la "incapacidad" del consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, de Vox --"aquel que sí que acude a las pancartas", ha afeado, para doblegar después el brazo del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, del PP, para que acceda a dar el visto bueno a esas ayudas.

"¿Cuál es la razón de darle la espalda al campo ¿la razón es que la Consejería la tiene el Grupo Vox o la razón es que ustedes han dejado de ser, sobre la teoría al menos y sobre todo y fundamentalmente en la práctica, ese gobierno del campo de nuestra Comunidad Autónoma?", ha preguntado Martínez a Fernández Mañueco en la pregunta de control.

El socialista ha apelado a la petición de altura de miras que ha realizado el presidente de la Junta para pedir que acepte las enmiendas socialista a la moción sobre agricultura impulsada por Vox que se debatirá mañana.