Martínez pide normalizar las primarias y recuerda que "cualquier militante puede optar a ostentar un cargo"

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha pedido este martes "normalizar" los procesos de primarias en el Partido Socialista y las reglas del juego que se ha dado el partido y ha recordado al respecto que "cualquier militante puede optar a ostentar un cargo de representación institucional en el partido previo cumplimiento de una serie de normativas".

"Somos el único partido que tiene primarias y además las tenemos reglamentadas en todos los sistemas porque ya llevamos tiempo haciéndolo", ha reivindicado Martínez que ha defendido la "decisión personal e intransferible" de cualquier persona para aspirar a ser candidato en una circunscripción.

Dicho esto, ha recordado que el deber de la Secretaría Autonómica del PSOE es mantener "la mayor de las equidistancias posibles" para no apostar "ni por uno ni por otro". "No me toca", ha respondido Martínez a preguntas de los periodistas sobre posibles primarias en León o en Valladolid de cara a las municipales de 2027.

"La libertad de la militancia está ahí y se le dota con todas las consecuencias y la responsabilidad de los cuadros orgánicos está precisamente en eso, en intentar quedarnos al margen porque luego vamos a tener que ser jueces y partes", ha zanjado el dirigente socialista que ha insistido en que las normas del PSOE están para cumplirlas.