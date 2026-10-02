Martínez preguntará a Mañueco cómo ejercerá sus competencias en vivienda y UPL sobre la gestión sanitaria

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, preguntará al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la próxima sesión de control --comenzará a las 16.00 horas del martes 6 de octubre-- cómo piensa ejercer las competencias en materia de vivienda.

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, preguntará a Fernández Mañueco qué valoración hace de su gestión en materia de Sanidad en las provincias de León, Salamanca y Zamora.

La sesión de control continuará con las preguntas al resto de los integrantes del Gobierno de coalición PP-Vox, entre ellas la que dirige Nuria Rubio al vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, para saber "en qué datos concretos se basa para sostener que no caben más menores no acompañados en Castilla y León".

El absentismo laboral, el trato de la Junta a los pacientes y usuarios del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y la situación del transporte metropolitano de Salamanca y su alfoz son otros de los asuntos que motivan las preguntas de los socialistas que se interesarán también por los plazos para la construcción de la Variante Este de Aranda de Duero (Burgos) y por el calendario de actuaciones para ejecutar el proyecto de humanización y adecuación de la CL-601 a su paso por Valsaín y La Pradera de Navalhorno, en Segovia.

El Grupo Socialista también preguntará por los servicios que prestará la nueva residencia de personas mayores de la calle Madrigal en Ávila; por la rehabilitación integral del Centro de Salud de Pinilla y por el futuro de las 167 plazas asistenciales de la Residencia de Los Tres Árboles cuando entre en funcionamiento el nuevo Centro Multiservicios de Cuidados de Larga Duración de Zamora.

En el caso del Grupo Mixto, los leonesistas cuestionarán la decisión de la Junta de situar fuera de Tierra de Campos la Oficina Técnica de Soporte y Coordinación Turística para el Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos y preguntarán por la voluntad política de favorecer la creación de entidades locales menores cuando así lo expresen los ayuntamientos y los vecinos.

Cerrarán la sesión de control los procuradores de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, y de Por Ávila, Pedro Pascual, que preguntan por la climatización de las plantas de habitaciones de la Residencia de Personas Mayores Los Royales en Soria y por las inversiones en los centros de salud de las Zonas Básicas de Salud de Ávila, en cada caso.