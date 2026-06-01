Martínez (PSOE) critica que PP y Vox se "repartan los sillones de Castilla y León" y lamenta la "letra pequeña"

Carlos Martínez durante una rueda de prensa. - PSOE DE SORIA

SORIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado que el Partido Popular y Vox "se han repartido los sillones de Castilla y León y del Ejecutivo autonómico" y ha lamentado la "letra pequeña".

En este sentido, Martínez ha afirmado que este "reparto" puede "llevarse por delante" objetivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos laborales, la libertad sindical o las políticas dirigidas al sector agrario "que tanto defienden y hacen lo contrario".

Así lo ha señalado durante la presentación en Soria del 'Plan de extensión de listas' de cara a las elecciones municipales de 2027, donde también ha incidido en la falta de transparencia del acuerdo, que se prevé que incluya consejerías para Vox, además de la vicepresidencia, y la inclusión del concepto de 'prioridad nacional', tal y como ha ocurrido en los pactos que ambas formaciones han sellado en Extremadura y Aragón.

El socialista ha señalado que "parece que se ha dado fumata blanca" al acuerdo entre Feijó y Abascal por lo que ha confiado que esta semana "se tenga fecha del pleno de investidura".

En este sentido, ha lamentado que continúe un "gobierno en funciones que no sume ninguna responsabilidad" por lo que han pasado ya "seis meses sin rendición de cuentas".