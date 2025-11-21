Martínez quiere un "proyecto político" que ofrezca esperanza en CyL "porque si no esa esperanza se va a Vox"

SALAMANCA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha subrayado que quiere un "proyecto político" que ofrezca esperanza para todos los municipios, "porque si no esa esperanza se va a Vox, a la extrema derecha".

"En Castilla y León nos estamos quedando como los más ricos del cementerio y por eso, necesitamos generar un cambio del modelo social y territorial", ha expresado el líder socialista en el marco de su intervención en la última mesa de debate del viernes en la IV Escuela de Gobierno celebrada en Salamanca.

"Generar una esperanza de futuro", es el objetivo que ha asegurado tener el líder de los socialistas castellanoleoneses, que ha mostrado su solidaridad y afecto con uno de los socialistas que iba a participar en la mesa que cierra la jornada del viernes, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Como ha asegurado la ministra de Igualdad y moderadora de la mesa, Ana Redondo, se ha dirigido a Cangas de Narcea tras conocer el derrumbe en una mina que ha dejado tres mineros atrapados.

"Adrián ha viajado para ejercer su responsabilidad y estar a pie de mina para estar con su gente" ha añadido Martínez al respecto. Por otro lado, Martínez se ha referido a la actualidad política nacional, al asegurar que "se puede creer en el Estado de Derecho y en los pilares que lo sustentan y también cuestionar y criticar que la infalibilidad, ni para el Papa".

También ha reafirmado que los socialistas, bien en coalición o con mayorías, se levantan "para querer mejorar la vida de la gente", además de reconocer que en materia de feminismo deben "aprender mucho en el ámbito interno, personal y también en las estructuras de Gobierno, ya que vienen curvas porque los que están enfrente están empoderados".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha moderado la última mesa de la jornada del viernes de la IV Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León, titulada 'Atrévete al cambio en CyL. Quedarse es futuro', ha asegurado que es un "placer reunir amigos que quieren impulsar a Castilla y León y al próximo presidente autonómico, Carlos Martínez".

"Vivimos un momento de encrucijada en España y en Castilla y León. Después de 40 años de franquismo, salvo por la ventana de esperanza de Demetrio Madrid, hemos vivido otros 40 años de Gobierno de la derecha que se ha ido extremando cada vez más", ha subrayado Redondo.

"INMENSO CAMBIO"

En primer lugar, ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el que ha compartido su experiencia en la llegada al Gobierno hace diez años, ya que asegura que "la ciudadanía ha percibido un inmenso cambio".

"Hemos creado región para ser algo más que la suma de cinco provincias sin detrimento de cada una". Cuando llegó al poder, ha detallado, se encontró "que no hay milagro económico en el PP, la receta era muy evidente: despedir a miles de sanitarios, funcionarios, docentes establecer modelos de concertación similares a Madrid, convenios con hospitales de Madrid. Y lo que no consiguieron podando, se fueron a los bancos a pedirlo".

"Teníamos clara la receta. Habían suprimido las becas de comedor escolar y eso fue lo primero que recuperamos. Y luego, reconstruir los Planes de Empleo, porque entonces se destruían 46 empleos al día y ahora se crean 53. Los alumnos han crecido un nueve por ciento y la plantilla, un 47; además hay 14.000 sanitarios más que hace diez años", ha enumerado.

Antes de la mesa de debate, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha enviado un mensaje a los presentes en Salamanca porque no se ha podido desplazar y ha subrayado que "los ciudadanos nos piden buen gobierno, buena gestión y buena política", cosa que Carlos Martínez "lo conoce bien" al haber estado al frente de la alcaldía de Soria, ha apuntado.

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, de viaje a China "en busca de inversiones para Navarra", ha enviado también un mensaje al asegurar que lo que trata de hacer en su tierra es "generar oportunidades y empleo" y eso es lo que hará "Carlos en Castilla y León, que necesita un presidente que esté a lo que hay que estar y cuando hay que estar. Los incendios de este verano son un ejemplo".