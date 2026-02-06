Martínez rechaza importar los resultados de Extremadura o de Aragón e insiste en hablar de CyL

Carlos Martínez registra la lista del PSOE por Soria que tiene al líder de los socialistas como número 1 - PSOE

SORIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha rechazado los intentos de algunas formaciones políticas de tratar de importar a Castilla y León los resultados electorales de Extremadura o de Aragón y ha insistido en la necesidad de "hablar de Castilla y León" de cara a los comicios autonómicos del 15 de marzo.

"Yo sé que otros quieren ponerlo en otros planos, querrán importar el resultado de Extremadura a Castilla y León, el resultado de Aragón a Castilla y León...", ha apuntado Martínez que ha reiterado que él quiere hablar de Castilla y León, de los problemas de la Comunidad Autónoma y de las propuestas para resolverlos.

En este sentido, ha vuelto a hacer un llamamiento al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, para que "salga de la cueva" y para que deje de hablar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Tiene que dar la cara y rendir cuentas de siete años de parálisis, de inmovilismo que nos han sumergido a esa invisibilidad permanente", ha reprochado Martínez al candidato del PP.

Carlos Martínez ha realizado estas declaraciones tras registrar este viernes en los juzgados de Soria la candidatura electoral que encabeza por la provincia soriana, circunscripción en la que están en juego cinco escaños --en las elecciones de 2022 Soria ¡Ya! obtuvo tres mientras que PSOE y PP se repartieron los otros dos--.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta ha reiterado también que el próximo 15 de marzo sólo hay "dos únicas alternativas" para añadir: "Mañueco o nosotros". Dicho esto, ha vuelto a pedir que tanto en la precampaña como en la campaña electoral se hable de Castilla y León, con una mención expresa a asuntos como la sanidad, la educación o el acceso a la vivienda.

También ha pedido hablar sobre la "imposibilidad" de los jóvenes de Castilla y León para quedarse en su tierra "por la ausencia de oportunidades y de un proyecto de movilidad ajustado a las necesidades de los municipios".