Martínez recuerda a Fernández Vara como un "servidor público ejemplar" que deja "una huella imborrable" en la política

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha recordado al expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara como un "servidor público ejemplar" que deja una "huella imborrable" en la política española.

"Profundamente triste por la pérdida de Guillermo Fernández Vara, compañero, socialista y servidor público ejemplar", ha expresado en una publicación en 'X' el también candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León.

Martínez ha destacado la "serenidad, compromiso y humanidad" de Fernández Vara, cualidades que, a su juicio, "dejan una huella imborrable" en la política española.

"Que la tierra te sea leve", ha agregado el líder socialista castellanoleonés, quien también ha enviado su "cariño" a la familia del exmandatario y al PSOE de Extremadura.