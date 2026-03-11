Martínez reivindica el "derecho a quedarse" en CyL y acusa al PP de gobernar con "política neocolonialista"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, interviene durante el segundo debate para las elecciones autonómicas en Castilla y León, a 10 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

SEGOVIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha protagonizado el acto central de campaña celebrado en Segovia ante un aforo de unas 600 personas, en el que ha reivindicado el "derecho a quedarse" en la región y ha acusado al gobierno del Partido Popular de hacer "políticas neocolonialistas".

Ante los simpatizantes y afiliados de Segovia, Martínez ha reclamado un cambio de gobierno para revertir la despoblación, mejorar los servicios públicos y garantizar el "derecho a quedarse" de los castellanos y leoneses. Al acto también han asistido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el cabeza de lista por Segovia, Sergio Iglesias, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segovia y exalcaldesa, Clara Martín, y el diputado nacional y secretario provincial del PSOE segoviano, José Luis Aceves.

Martínez ha abierto su intervención recordando que, recién celebrado el 8 de marzo, la jornada de hoy había quedado ensombrecida por el asesinato en Miranda de Ebro de tres mujeres víctimas de la violencia machista. Ha vinculado ese hecho directamente con su programa de gobierno y ha prometido que, de llegar a la presidencia de la Junta, su primera medida sería impulsar una ley autonómica contra la violencia machista. Ha señalado la complicidad de quienes, desde la derecha y la extrema derecha, se han negado a reconocer dicha violencia o a apoyar legislación para combatirla. El feminismo y la paz, ha dicho, son los dos ejes fundamentales de su proyecto político.

Sobre la situación de Castilla y León, el candidato socialista ha sido especialmente contundente al denunciar que uno de cada tres nacidos en la comunidad se ve obligado a abandonarla por falta de oportunidades. "No me resigno", ha afirmado, y ha reclamado políticas activas para garantizar no solo el derecho a quedarse, sino también el retorno de quienes ya se marcharon.

Ha criticado duramente la gestión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por recurrir sistemáticamente al Gobierno central como excusa ante las carencias sanitarias, mientras los profesionales de la salud y la educación en Castilla y León son los peor pagados de España. "Si un profesional tarda diez años en formarse y llevan cuarenta gobernando, la culpa no puede ser de nadie más que de ellos", ha señalado.

Martínez también ha cargado contra lo que ha denominado una política "neocolonialista" en materia energética y de ordenación del territorio, en la que se extraen los recursos naturales de la comunidad sin revertir beneficios en la población local ni en los municipios. Ha citado expresamente la frase de la geógrafa Mercedes Molina: "No puede haber sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad social." Ha apostado por entender la transición energética no como un negocio, sino como una oportunidad para fijar población. En ese mismo sentido, ha denunciado la ausencia de una ley de despoblación y que la última ordenación territorial de la comunidad data de hace décadas.

El candidato socialista también ha hecho referencia a su paso por el debate televisivo de la campaña, del que ha salido crítico con la actitud de Mañueco. Ha afirmado que cada propuesta que le planteó sobre la mesa encontró en el presidente autonómico una respuesta esquiva o un silencio. "No le sacas de su libro", ha dicho. Ha reprochado que la única estrategia del PP sea la confrontación con el Gobierno central y la guerra de guerrillas entre provincias, en lugar de abordar los problemas reales de la comunidad.

Martínez ha cerrado su intervención apelando a la movilización en las horas finales de campaña. Ha enumerado las prioridades de su programa: sanidad, educación, vivienda y despoblación. Ha asegurado que la única alternativa para desalojar a la derecha del poder en Castilla y León es concentrar el voto en el Partido Socialista. "Dejemos de hablar en los mentideros y hablemos en las urnas", ha concluido.

Por su parte, Rodríguez Zapatero ha reivindicado la figura de intelectuales como María Zambrano y Antonio Machado, vinculados a Segovia, como referentes de una tradición democrática y republicana que el socialismo continúa. Ha elogiado la personalidad propia de Carlos Martínez y su conocimiento del territorio, y ha defendido la posición del presidente Pedro Sánchez en política internacional, especialmente en su rechazo a la guerra en Irán y su apego a la legalidad internacional.

