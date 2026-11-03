Martínez ruega a Mañueco que evite usar la tragedia para construir su relato electoral y éste pide altura de miras

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha trasladado este martes un "ruego, petición o exigencia" al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, para que evite la tentación de utilizar la tragedia del accidente de Urda (Toledo) para construir un relato electoral y para sacar un "rédito meramente partidista".

"Se trata de respetar a las víctimas, de investigar lo sucedido, de dar las explicaciones y de asumir la responsabilidad que corresponda a cada uno en el ámbito de sus competencias allá donde tengan que llegar", ha explicado el dirigente socialista que ha reprochado al Partido Popular que quiera adelantarse a la investigación y que haya pronunciado frases como "yo sí sé gobernar".

"Por eso y reconociendo el derecho a la exigencia de rigor y a la transparencia y a la exigencia de responsabilidades le rogaría respeto a las víctimas y respeto a la investigación", ha pedido Martínez al presidente de la Junta que ha recordado por su parte que siempre ha afirmado que las tragedias no deben ser motivo de confrontación ni de pelea partidaria, si bien ha echado en falta "más altura de miras" en la intervención de Carlos Martínez.

Así se ha sustanciado parte del cara a cara entre Fernández Mañueco y Martínez en la primera sesión de control en las Cortes tras el accidente ferroviario de Urda que todos los portavoces parlamentarios han lamentado a lo que han unido un deseo de pronta recuperación a los heridos.