Martínez sitúa a Mañueco como el "responsable directo" de la "corrupción sistémica" en CyL con la 'trama eólica'

Cuestiona a Vox si va a ser "cómplice" del PP en un "futuro abrazo" para alcanzar un gobierno en la Junta

VEGACERVERA (LEÓN), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, considera al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "responsable directo" de la "corrupción sistémica" que se "vive" en la Comunidad en relación con la 'trama eólica'.

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera (León), Martínez ha llamado a preguntar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si Fernández Mañueco es el candidato "más adecuado" para las próximas elecciones autonómica.

En este sentido, ha señalado al presidente de la Junta y del PP en la Comunidad como el "responsable directo" de la "corrupción" de la 'trama eólica' "durante muchísimo tiempo a través de la Comisión de Ética y Garantías" y su "participación activa en la Junta de Consejeros de la Junta".

Para el líder socialista, la "realidad" en la Comunidad está marcada por un PP "que se abraza a Vox", que a su vez "se abraza a la corrupción" de los 'populares', por lo que ha preguntado también a la formación liderada por Santiago Abascal a nivel nacional, si va a ser "cómplice" de Fernández Mañueco para alcanzar un gobierno en la Junta que "quite la mayoría" al PSOE.

"Hay que hacer esas dos preguntas y en paralelo confiar en la ciudadanía", ha apostillado Martínez de cara a las próximas elecciones autonómicas y en un contexto actual en el que, a su juicio, el PP de Feijóo tiene un camino marcado por lo que ocurre en la Comunidad Valenciana.

En este sentido, ha censurado que el líder nacional del PP fije como "socio preferente una vez más a la extrema derecha" y con ello "vuelva a importar los postulados negacionistas" en materia de igualdad y cambio climático.

Esto se produce, ha incidido Martínez, en un momento en el que Castilla y León y especialmente León ha sufrido de una forma "tan virulenta el azote de ese cambio climático con los incendios". "No podemos estar pendientes de los negacionistas, denunciar su irresponsabilidad y luego abrazarnos y asumir sus teorías", ha advertido.

Asimismo, ha criticado que Castilla y León "está invisible" en la COP que se celebra en Belém (Brasil), sin "voz" ni "ningún tipo de participación", y ha acusado al Gobierno de Fernández Mañueco de "abandonar otra vez a los bomberos forestales sin reconocerlos, reduciendo plantillas".

En este contexto, cree que la Junta solo entiende la transición energética como un "modelo de hacer negocio", lo que vincula con esa eólica' que "vuelve a poner en el mapa del panorama nacional la corrupción" del PP.

IMPULSAR LAS FERIAS

Por otro lado, en el contexto del evento al que ha asistido, Martínez ha lamentado que en el marco estratégico de la industria alimentaria post 2024, la Junta no haya incluido un pilar al impulso de ferias como la de la Cecina de Vegacervera, que son "Motores de desarrollo".

"Necesitamos abrir medidas que consoliden la reservación de estas ferias, sobre todo aquellas que llevan muchísimos años consolidándose y que lamentablemente, insisto, están remando total y absolutamente en soledad", ha aseverado.

Además, ha reclamado, desde el punto de vista del territorio, la cobertura de derechos de la ciudadanía, un aspecto en el que ha censurado el "caos" en la gestión de la sanidad, especialmente en León y en Soria.

"No debemos escudarnos en la falta de profesionales, no podemos escudarnos en lo disperso y envejecido que está nuestro territorio", ha apostillado, para instar a "asumir las realidades y abordar esta problemática desde un punto de vista conjunto, consolidado, con consenso de todo el arco parlamentario". "Es un clamor en las calles que tenemos que atender de una forma inmediata", ha defendido.