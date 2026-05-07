Martínez tacha de "trampantojo" la ronda de contactos de Vázquez y lamenta la falta de transparencia del acuerdo PP-Vox

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha tachado de "trampantojo" la ronda de contactos que ha realizado el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, con los partidos políticos con representación en el Parlamento para proponer un candidato a la investidura a la Presidencia de la Junta, que en el caso del PSOE se ha producido el último día que establece la norma.

Martínez ha insistido en que la ronda de reuniones se ha convertido en un "trampantojo permanente" para "intentar escenificar" el acuerdo entre PP y Vox para reeditar el Gobierno de coalición en Castilla y León con el ejemplo del Ejecutivo "inestable, inoperante e inútil" del anterior mandato que PP y Vox iniciaron juntos.

En este sentido, ha reprochado que no se esté cumpliendo "la obligación ética de transparencia" que, según ha reiterado, debería existir en este momento sobre las negociaciones entre PP y Vox y ha preguntado en concreto al presidente autonómico del PP y previsible candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, qué peaje va a pagar la Comunidad Autónoma por el apoyo de los de Santiago Abascal.

"¿Hasta dónde y qué precio ha pagado el señor Mañueco por el apoyo a la investidura del Grupo Vox? ¿Qué significa todo esto en la venta de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de esta Comunidad Autónoma, de las personas que vienen aquí a compartir vida con nosotros?, se ha preguntado a modo de ejemplo de las incógnitas de la "letra pequeña" del pacto en el que trabajan PP-Vox.

"Pasamos a la siguiente escena de este sainete", ha ironizado por también el dirigente socialista que ha lamentado "otra anomalía democrática" que sucede en Castilla y León que supone en este caso que no esté reglamentado un plazo máximo para el Debate de Investidura. "Es indefinido", ha exclamado en el mismo tono irónico tras lo que ha apuntado a la "comodidad" que supone esta situación para Fernández Mañueco sin tener que someterse a sesiones de control. "Así gobiernan las autocracias, no se gobierna un Parlamento democrático, pero ahí están demasiado cómodos algunos", ha zanjado.

Carlos Martínez ha asegurado que Francisco Vázquez no le ha informado de la fecha concreta del Debate de Investidura y ha bromeado con que habrá que preguntar al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la campaña electoral en Andalucía.

"La fecha son las andaluzas --los comicios serán el 17 de mayo-- y la fecha la ponen Feijóo y Abascal. Nos ha quedado muy claro en la ronda de contactos de hoy, el límite va a estar el 23-25 de junio, a partir de ahí hacia atrás", ha augurado Martínez que ha insistido en que el Reglamento de las Cortes permitiría llegar a septiembre.

Asimismo, ha lamentado que Castilla y León lleva desde el 15 de enero en pausa y con dos años previos sin presupuestos y ha augurado que no habrá sesiones de control y para la actividad legislativa hasta el mes de septiembre ya que al debate de investidura seguirán el pleno monográfico del Procurador del Común y el de la elección de los tres senadores autonómicos para el que hay un plazo de 60 días hábiles desde la constitución de las Cortes --esa sesión fue el 14 de abril--.

"Estamos hablando de prácticamente nueve meses para poder tener una sesión de control", ha lamentado Martínez que ha asegurado el que Grupo Socialista no será "cómplice" de esos tiempos por lo que ha apelado a su "margen de maniobra" para reunirse con colectivos y para registrar iniciativas.