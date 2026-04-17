Martínez ve "absolutamente brutal" el "riesgo de la puerta abierta" del documento PP-Vox en Extremadura

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha considerado "absolutamente brutal" el "riesgo de la puerta abierta" que, a su juicio, supone el acuerdo de gobierno cerrado ayer entre PP y Vox para la conformación del Gobierno en Extremadura sustentado en 23 folios que ha tachado de "agresión a la sociedad extremeña".

Martínez ha hecho especial hincapié en la "carga tan amplia" que representa la inmigración en ese acuerdo de Gobierno y ha acusado a los 'populares' de haber "comprado" a Vox el discurso de la migración, "como de la migración fuera un problema para la España interior", ha lamentado.

El dirigente socialista ha tirado de ironía en este punto para recordar que el principal enfrentamiento entre PP y Vox en los debates electorales en Castilla y León fue por la inmigración tras la afirmación de Alfonso Fernández Mañueco de que Carlos Pollán quería echar a la gente al mar.

"Hoy han comprado ese discurso generando una vinculación, como si la migración fuera un problema para la España interior. No lo es para Castilla y León, no lo era antes del 15 de marzo y no lo es ahora", ha aseverado Martínez que ha reivindicado la llegada de ciudadanos de fuera como "una oportunidad para generar presente y futuro" en la Comunidad.

Martínez zanjado que el documento firmado ayer en Extremadura es un ejemplo de "la puesta en venta de todo" y ha advertido del riesgo de que los de Santiago Abascal intenten "doblar la apuesta" para la conformación de los dos gobiernos pendientes, Aragón y Castilla y León donde ve a Fernández Mañueco "entregado absolutamente todo".

"Vamos a ver hasta qué punto", ha añadido Carlos Martínez que ha aclarado que esa "alfombra roja" a Vox tiene que ser autorizada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que es el que firma", ha apostillado.

El dirigente socialista ha advertido de que el pacto firmado en Extremadura supone una "nueva agresión" a los trabajadores a través de la criminalización a la labor de los sindicatos que son, ha recordado, un "pilar fundamental" para poder defender los derechos de los trabajadores y el desarrollo de una sociedad democrática.

El socialista ha lamentado que se vaya a anular la cooperación al desarrollo "hasta un mínimo legal que es la nada" y ha asegurado también que el acuerdo PP-Vox para Extremadura supone "una agresión al planeta", porque va en contra de la tesis del cambio climático; "una agresión a las mujeres" al volver al concepto familia, y "una agresión a los derechos humanos".

"Vamos a ver si esto es la antesala de lo que sucede en Castilla y León", ha concluido Martínez que ha llamado a recapacitar y a hacer una "reflexión colectiva" después de que Fernández Mañueco decidiese "morder la mano tendida" por el PSOE con una "opción progresista" para "entregarse" a Vox "la misma noche electoral". "Mañueco no quiere hablar de los problemas de la gente, sino que esa obsesión por alcanzar el poder por el poder", ha vuelto a reprochar al presidente de la Junta en funciones.