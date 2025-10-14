Martínez ve un "acto de propaganda electoral" la presentación de las cuentas: "Cuando no hay rumbo, solo queda ruido"

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha montado un "acto de propaganda electoral" con la presentación del proyecto de presupuestos generales para 2026, al tiempo que le ha acusado de haber "traído el ruido" a la Comunidad al "meter a la extrema derecha en las instituciones".

"Porque cuando no hay gestión, sobra propaganda. Cuando no hay trabajo, sobra marketing, y cuando no hay rumbo, solo queda el ruido que Mañueco mismo genera", ha criticado el líder socialista a través de un mensaje en 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press.

Un mensaje en el que también se ha referido a la petición del presidente autonómico de "abandonar el ruido en la política", una cuestión sobre la que ha recordado que fue Mañueco quien "metió a la extrema derecha en las instituciones de Castilla y León, y detrás, en otros gobiernos autonómicos. El ruido lo trajo él".

En la misma línea, el líder socialista ha asegurado que Castilla y León necesita soluciones reales en materia de inversión, empleo y servicios públicos para ofrecer un futuro a los jóvenes, "no discursos vacíos ni fotos de campaña de un Mañueco en estado puro".