Martínez ve un Mañueco "aislado y nervioso" que fía todo al pacto PP-Vox en Madrid y no capta la mano tendida de PSOE

1073286.1.260.149.20260326203216 El Presidente Del PP Se Castilla Y León, Alfonso Fernández Mañueco, Se Reúne Con Representantes Del PSOE. EP/ Claudia Alba - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha descrito a un presidente del PP y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, "aislado y nervioso" tras la reunión que ambos han mantenido dentro de la ronda de contactos para encauzar la legislatura, al tiempo que ha considerado que el líder 'popular' fía "todo" a un pacto entre PP y Vox gestado en Madrid sin entender "la mano tendida" del PSOE.

Martínez se ha pronunciado de este modo tras un encuentro de cerca de una hora y cuarto en el que el líder socialista ha planteado una "agenda política" sobre la que el PP no se ha pronunciado y que incluye peticiones y reivindicaciones de colectivos basada en seis ejes que introducen, entre otras medidas, leyes como de despoblación, forestal o violencia machista y un fondo de 200 millones de euros para hacer frente a la crisis económicos, energética y productiva.

El líder socialista ha reconocido asistir al encuentro celebrado este jueves en las Cortes con "pocas expectativas" y ha asegurado salir con la sensación de que a Alfonso Fernández Mañueco se le "ha atragantado" la victoria". "No se ha dado cuenta que el monstruo sigue ahí, la extrema derecha sigue ahí nos va a hipotecar el presente y el futuro de las políticas públicas", ha señalado.

Así, se ha preguntado cuál es el objetivo del PP al convocar al PSOE a esta reunión cuando Mañueco ha reiterado en numerosas ocasiones que no pactará "con el Sanchismo" y ha asegurado que tras el encuentro puedo asegurar que se ha tratado de una cita "inútil y estéril" con el único objetivo de "esconder" la "única realidad" que, a su juicio es que el futuro de Castilla y León se negocia "en Madrid".

"Lo que se buscan son réditos electorales de Vox y PP", ha asegurado Martínez, quien ha insistido en que ha visto a Mañueco "más ausente, nervioso y cansado" que nunca, un punto en el que ha considerado que el líder 'popular' tiene en la cabeza el reparto de sillones con Vox sin responder a "preguntas insistentes" sobre el proyecto de Comunidad lanzadas desde el PSOE.

En este sentido, ha desvelado que el presidente en funciones no ha querido establecer las fechas de una segunda ronda de contactos y ha afeado que ante la pregunta de: ¿Qué va a pasar con el diálogo social?", la respuesta ha sido: "No te lo pienso decir".

"He visto a un presidente nervioso y de salida, al que le esperan cuatro años de calvario si no lo impide un nuevo adelanto electoral o un no acuerdo entre PP y Abascal", ha considerado Martínez, quien ha vuelto a criticar el "cortejo" de PP y Vox en Madrid con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

PROPUESTA SOCIALISTA

Respecto al contenido de la propuesta socialista, Martínez ha destacado la necesidad de una nueva ley de prevención y extinción de incendios forestales elaborada desde el diálogo con el sector. Esta medida se integra en un eje de seguridad ciudadana y protección del territorio que busca adaptar la comunidad a los desafíos del cambio climático.

La agenda del PSOE también ha incluido la actualización de la Ley contra la violencia machista, con el fin de reforzar la red de atención integral a las víctimas y mejorar los mecanismos de protección en el medio rural. Martínez ha incidido en que su formación estará "siempre enfrente" de quienes niegan la desigualdad de la mujer.

En el ámbito económico, los socialistas han planteado una estrategia autonómica frente a la crisis energética y productiva. Para ello, han propuesto la activación de un fondo extraordinario de 200 millones de euros destinado a proteger a los colectivos más vulnerables, autónomos y al sector de la industria agroalimentaria ante el incremento de costes.

Por otro lado, Martínez ha urgido a impulsar nuevos presupuestos autonómicos y a tramitar una Ley contra la Despoblación, junto a una nueva ordenación del territorio y la actualización de la Ley de Transparencia. Según ha explicado, estos puntos constituyen una "hoja de ruta" para proteger el futuro de la autonomía frente al "inmovilismo" del actual Ejecutivo.

Finalmente, el líder socialista ha reiterado su compromiso con la financiación autonómica y el Corredor Atlántico, aunque ha avisado de que el PSOE se convertirá en un "gobierno en la sombra". "Frente a alguien que está aislado socialmente, está el Partido Socialista para articular la legislación que cambia la vida de la gente", ha concluido Martínez.