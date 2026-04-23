Martínez ve la "prioridad nacional" como la "línea roja" por la que "no debería pasar Mañueco"

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El secretario general del PSOE en CyL, Carlos Martínez, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, en Villalar de los Comuneros este jueves, 23 de abril. - CLAUDIA ALBA/PHOTOGENIC - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 15:43
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   Acusa al presidente de la Junta de "dar la espalda al pueblo" en Villalar: "Un mal gobernante es aquel que no escucha a su pueblo"

   VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, considera que la "prioridad nacional", planteada en los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, es una "línea roja" que el presidente de la Junta en funciones y líder 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, "no debería pasar".

   En declaraciones recogidas por Europa Press tras la ofrenda realizada por el PSOE en el monolito a los comuneros en Villalar este jueves, Martínez ha censurado ese principio de "prioridad nacional" y ha advertido de que es un "crónica anunciada" un pacto entre los mencionados partidos en Castilla y León.

   Martínez ha apuntado así a lo "alarmantes" que son los pactos que "van cayendo en cascada" en las comunidades autónomas, primero Extremadura, después Aragón y "después Castilla y León", un acuerdo que supone "la puesta en venta de los derechos de las mujeres y de los derechos de los trabajadores".

   "Todo vale para sustentar el poder, incluido ese principio de nacionalidad, que es retorcer la realidad para intentar volver a marcar de alguna forma aquellos que no han nacido en nuestra tierra", ha agregado el líder socialista, quien ha llamado a rechazar este principio de forma "alta y clara".

   En este sentido, ha recordado que miles de ciudadanos de la Comunidad "han tenido que salir fuera" y ha cuestionado a quien apoye dicho principio en si le gustaría que se aplicará a estos castellanos y leoneses en el lugar en el que se encuentren.

   Para Martínez, esta medida de los pactos de PP y Vox supone "hurtar derechos inherentes a las personas". "Es una puerta muy difícil de entender por parte de una sociedad que es una sociedad libre, igualitaria y justa", ha dicho en referencia a la Comunidad, donde la migración es un "revulsivo importante" y "seguramente la última de las esperanzas" ante el fenómeno de la despoblación.

   El secretario autonómico del PSOE ha puesto en valor así a los migrantes desde el "punto de vista laboral", "social" e "histórico", así como desde una "realidad" como el reto demográfico.

   Asimismo, ha felicitado a todos los castellanos y leoneses por el Día de la Comunidad y ha agradecido a todos los que convierten Villalar en el "punto neurálgico" de Castilla y León y de las "reivindicaciones históricas", un contexto en el que ha incidido en la necesidad de que "no se produzca ese desapego entre la sociedad y los representantes políticos", así como entre "la sociedad y la propia Junta de Castilla y León".

ACUSA A MAÑUECO DE "MAL GOBERNANTE"

   En este contexto, ha advertido de que "no es de recibo" tener un presidente que, en una nueva legislatura, "vuelve a cometer los mismos errores del pasado" y "vuelve a dar la espalda al pueblo", en concreto al que se concentra en la campa en este día festivo.

   Así, ha censurado que Fernández Mañueco haya "limitado" su presencia a un "breve encuentro institucional a primera hora de la mañana", en referencia a la participación del jefe en funciones del Ejecutivo en la entrega de los I Premios de la Música Folk y Tradicional.

   De este modo, ha apelado a la "necesidad de cuidar y proteger la democracia desde el punto de vista de hacer mucho más cercano el vínculo que une la soberanía popular, la ciudadanía, con las instituciones", a la vez que ha llamado a escuchar a la gente en Villalar, que es un "grito de reivindicación de las necesidades" de la Comunidad.

   "Un mal gobernante es aquel que no escucha a su pueblo. Y hoy, una vez más, Mañueco ha vuelto a evidenciarlo de una forma una vez más nítida y clara", ha zanjado.

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