Martínez ve la "prioridad nacional" como la "línea roja" por la que "no debería pasar Mañueco"

1080935.1.260.149.20260423143624 El secretario general del PSOE en CyL, Carlos Martínez, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, en Villalar de los Comuneros este jueves, 23 de abril. - CLAUDIA ALBA/PHOTOGENIC - EUROPA PRESS

Acusa al presidente de la Junta de "dar la espalda al pueblo" en Villalar: "Un mal gobernante es aquel que no escucha a su pueblo"

VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, considera que la "prioridad nacional", planteada en los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, es una "línea roja" que el presidente de la Junta en funciones y líder 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, "no debería pasar".

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la ofrenda realizada por el PSOE en el monolito a los comuneros en Villalar este jueves, Martínez ha censurado ese principio de "prioridad nacional" y ha advertido de que es un "crónica anunciada" un pacto entre los mencionados partidos en Castilla y León.

Martínez ha apuntado así a lo "alarmantes" que son los pactos que "van cayendo en cascada" en las comunidades autónomas, primero Extremadura, después Aragón y "después Castilla y León", un acuerdo que supone "la puesta en venta de los derechos de las mujeres y de los derechos de los trabajadores".

"Todo vale para sustentar el poder, incluido ese principio de nacionalidad, que es retorcer la realidad para intentar volver a marcar de alguna forma aquellos que no han nacido en nuestra tierra", ha agregado el líder socialista, quien ha llamado a rechazar este principio de forma "alta y clara".

En este sentido, ha recordado que miles de ciudadanos de la Comunidad "han tenido que salir fuera" y ha cuestionado a quien apoye dicho principio en si le gustaría que se aplicará a estos castellanos y leoneses en el lugar en el que se encuentren.

Para Martínez, esta medida de los pactos de PP y Vox supone "hurtar derechos inherentes a las personas". "Es una puerta muy difícil de entender por parte de una sociedad que es una sociedad libre, igualitaria y justa", ha dicho en referencia a la Comunidad, donde la migración es un "revulsivo importante" y "seguramente la última de las esperanzas" ante el fenómeno de la despoblación.

El secretario autonómico del PSOE ha puesto en valor así a los migrantes desde el "punto de vista laboral", "social" e "histórico", así como desde una "realidad" como el reto demográfico.

Asimismo, ha felicitado a todos los castellanos y leoneses por el Día de la Comunidad y ha agradecido a todos los que convierten Villalar en el "punto neurálgico" de Castilla y León y de las "reivindicaciones históricas", un contexto en el que ha incidido en la necesidad de que "no se produzca ese desapego entre la sociedad y los representantes políticos", así como entre "la sociedad y la propia Junta de Castilla y León".

ACUSA A MAÑUECO DE "MAL GOBERNANTE"

En este contexto, ha advertido de que "no es de recibo" tener un presidente que, en una nueva legislatura, "vuelve a cometer los mismos errores del pasado" y "vuelve a dar la espalda al pueblo", en concreto al que se concentra en la campa en este día festivo.

Así, ha censurado que Fernández Mañueco haya "limitado" su presencia a un "breve encuentro institucional a primera hora de la mañana", en referencia a la participación del jefe en funciones del Ejecutivo en la entrega de los I Premios de la Música Folk y Tradicional.

De este modo, ha apelado a la "necesidad de cuidar y proteger la democracia desde el punto de vista de hacer mucho más cercano el vínculo que une la soberanía popular, la ciudadanía, con las instituciones", a la vez que ha llamado a escuchar a la gente en Villalar, que es un "grito de reivindicación de las necesidades" de la Comunidad.

"Un mal gobernante es aquel que no escucha a su pueblo. Y hoy, una vez más, Mañueco ha vuelto a evidenciarlo de una forma una vez más nítida y clara", ha zanjado.