Marzo cálido, con una anomalía de +0,5 grados, y un déficit de precipitación del 31%

Mapa difundido por la Aemet sobre el resumen de temperaturas del mes de marzo de 2026 - @AEMET_CYL

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de marzo "cálido" en cuanto a temperaturas y anotó una anomalía de +0,5 grados centígrados respecto al valor medio para el tercer mes del año, según los datos difundidos por la Aemet respecto al resumen climatológico del pasado mes.

Además y según el avance de la Aemet, marzo fue un mes "normal" en cuanto a precipitaciones y concluyó con un déficit del 31 por ciento respecto al valor medio.