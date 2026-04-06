Marzo cálido, con una anomalía de +0,5 grados, y un déficit de precipitación del 31%

Mapa difundido por la Aemet sobre el resumen de temperaturas del mes de marzo de 2026
Mapa difundido por la Aemet sobre el resumen de temperaturas del mes de marzo de 2026 - @AEMET_CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 6 abril 2026 13:44
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VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de marzo "cálido" en cuanto a temperaturas y anotó una anomalía de +0,5 grados centígrados respecto al valor medio para el tercer mes del año, según los datos difundidos por la Aemet respecto al resumen climatológico del pasado mes.

Además y según el avance de la Aemet, marzo fue un mes "normal" en cuanto a precipitaciones y concluyó con un déficit del 31 por ciento respecto al valor medio.

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