Más de 100 actividades artísticas integran la programación cultural de la capital leonesa este verano

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado (centro), en la presentación del l Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La programación del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', bajo el lema 'El poder de la cultura', incluye más de 100 actividades en una veintena de ciclos dedicados a distintas disciplinas artísticas.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha presentado este lunes el Festival, que sigue la estela de años anteriores y presenta novedades como el ciclo 'Nuevas Dramaturgias' o la programación disponible en audio para hacerla inclusiva y accesible para todos los públicos. "La cultura es de todos y como tal tenemos que hacer que llegue a cuantos más sea posible. Y nuestro empeño es que, además, sea de calidad. Con 'El poder de la cultura' queremos reivindicar precisamente el papel de esta como herramienta de encuentro, conocimiento y acceso universal", ha expresado Aguado.

La edil ha hecho hincapié en que el Festival de Verano estará presente en diversos puntos de la ciudad para llegar a los barrios, a las plazas y a cuantos espacios se prestan a convertirse en escenario. Se consolidan así algunos enclaves como el Jardín Arqueológico de la Casona de Puerta Castillo o la Estación Histórica del Ferrocarril en León y la cultura pasará también por el Claustro de la Catedral, Puerta Obispo, Santo Martino, el paseo Quintanilla o el parque de Quevedo, entre otros.

Poemas en el Claustro, Roma en el Espejo, Música por los rincones, Danza en el Camino, Danza A-Escena, Nuevas Dramaturgias, Clásicas & Contemporáneas, VI Seminario Internacional de Jazz, Ciclo de Jazz, Cine de Verano, León Street Music, Noches de Humor, Teatro Clásico, Verano Flamencos, Música Clásica, Circo Contemporáneo, Festival Sonda, Jornadas 'León, Cuna del Parlamentarismo', Clown y León Jam son los ciclos que conforman una programación, que se complementa con el Jardín de las Artes todos los sábados y con la exposición de fotografía 'Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara' en El Palacín.

"UN FESTIVAL DE FESTIVALES"

Según ha expresado Elena Aguado, que ha estado acompañada por Raquel Ordoñez Lanza, creadora del cartel, y por Senador González, técnico municipal de Cultura, la iniciativa será "un festival de festivales".

Las actividades, en su mayor parte, serán gratuitas menos las celebradas en La Casona de Puerta Castillo, cuyo precio va de los dos a los tres euros, o los dos conciertos de flamenco, cuyo importe será de 10 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla de La Casona de Puerta Castillo una hora antes del inicio de las actividades, bien sea para el mismo día como para el resto de la programación en dicho enclave y mientras estas no estén agotadas. Además, podrán adquirirse desde mañana en la página web https://www.ctickets.es/eventos/entradas-fcp-leon-2026.

PROGRAMA INCLUSIVO

A través del apartado de Actividades de la web municipal www.aytoleon.es, los interesados podrán consultar la programación completa. Además, estará disponible en audio para que sea accesible a todos los públicos, un aspecto novedoso en el que Elena Aguado ha incidido al tratarse de una acción inclusiva que permitirá llegar a un mayor público. "Nadie puede quedar atrás en nada, tampoco en la cultura", ha sostenido.

El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' (FCP) comenzará mañana con el ciclo 'Poemas en el Claustro', que continuará los días 1, 2 y 3 de julio, con entrada gratuita hasta completar aforo. 'Piano para una voz' será el primer concierto poético musical de la mano de Raquel del Val Serrano y Sol Gómez Arteaga para posteriormente acoger las actuaciones 'La poética de la canción', con Arsel Randez y John Bramley; 'La vida alrededor. Rumor y pulso', de Eloísa Otero y Genzo P. y 'En bandada, libres', de Ildefonso Rodríguez y Sergio García.

'Roma en el espejo' será el siguiente ciclo que se celebrará en el Jardín Arqueológico de La Casona de Puerta Castillo a las 20.30 horas entre los días 7 y 11 de julio con cinco actuaciones que incluyen música, teatro, humor y poesía.

URRACA I, PROTAGONISTA

La de la Reina Urraca I de León es la protagonista del cartel del Festival, un diseño de Raquel Ordóñez Lanza realizado a partir de un collage manual enriquecido posteriormente mediante procesos digitales. Concebido como un gran cromo coleccionable, sitúa en el centro a la reina Urraca I de León, presentada desde una visión cercana, dinámica y contemporánea.

"La imagen se construye mediante diferentes piezas que, unidas, forman un todo, al igual que la ciudadanía conforma la identidad colectiva de una comunidad. Esta idea conecta con el propio origen del parlamentarismo, basado en la participación y el encuentro de distintas voces", ha explicado la propia diseñadora.

Raquel Ordóñez ha señalado que este año la imagen central evoluciona y se adapta a cada uno de los ciclos culturales del Festival mediante versiones específicas creadas para cada programación. De este modo, una misma figura es capaz de "transformarse y dialogar" con las distintas manifestaciones artísticas, lo que evoca la capacidad de la reina Urraca I para afrontar su tiempo con inteligencia, firmeza y una visión innovadora.

Los elementos que acompañan a la reina simbolizan las distintas disciplinas artísticas presentes en el Festival, mientras que el fondo luminoso, inspirado en el origen etimológico atribuido a su nombre, refuerza la idea de una cultura viva, valiosa y accesible para toda la ciudadanía.