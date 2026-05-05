Más de 100 alumnos de 10 centros palentinos participan en Confint de la Red de Escuelas para la Sostenibilidad

PALENCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El undécimo Confint Provincial de la Red de Escuelas para la Sostenibilidad ha congregado a más de cien alumnos y 22 profesores de diez centros palentinos en un encuentro impulsado por la Diputación de Palencia con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla, que se ha celebrado en el colegio Maristas Castilla de la capital.

Este programa, uno de los más emblemáticos del área de Medio Ambiente ha tenido en esta ocasión al agua como protagonista.

El tema como se ha abordado desde tres perspectivas clave como se considera a "salud, territorio y consumo".

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha recordado que esta iniciativa tiene como objetivo generar espacios de intercambio de experiencias, fomentar la formación ambiental, promover el pensamiento crítico y fortalecer la capacidad del alumnado para comunicar a la sociedad los retos y soluciones en materia de sostenibilidad.

Así, los jóvenes no solo participan como asistentes, sino que asumen un papel protagonista como comunicadores y responsables de los compromisos adquiridos.

Los participantes han puesto en común las experiencias y actividades en las que han trabajado durante el curso con el objetivo de concienciar al alumnado sobre el valor de un recurso esencial y limitado.

Cada centro ha trabajado con los escolares que han investigado, analizado problemas y propuesto soluciones relacionadas con el uso responsable del agua.

El programa de la conferencia se ha articulado en cuatro bloques educativos principales tales como una feria de experiencias, donde los centros participantes han compartido los proyectos desarrollados en sus comunidades educativas, favoreciendo el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas.

Por otro, el taller formativo 'Investigando el agua: de la reflexión al diagnóstico', impartido por el educador ambiental Pablo Labajos, en el que el alumnado analiza la situación del agua desde una perspectiva crítica.

La cita también incluye talleres de 'educomunicación', en los que los participantes han trabajado en grupos para trasladar las conclusiones del día mediante murales, música y teatro.

Finalmente, se ha elegido a los delegados provinciales que representarán a Palencia en foros nacionales.

Los centros educativos de la provincia que han participado son el CEIP San Pedro de Baltanás, el CEIP Las Rozas de Guardo; de la capital, el CEIP Marqués de Santillana y Padre Claret, y los colegios Marista Castilla, Nuestra Señora de la Providencia, Santo Ángel; el CEIP Alonso Berruguete de Paredes de Nava; el CEIP Clara Campoamor de Villalobón, y el IES Virgen de la Calle e IESO Boedo-Ojeda de Herrera de Pisuerga.

El programa Escuelas para la Sostenibilidad, promovido por la Diputación de Palencia, continúa consolidándose como una herramienta clave de educación ambiental en la provincia.

El encuentro se enmarca también en otras iniciativas provinciales de sensibilización, como la campaña 'Rumbo al consumo sostenible', protagonizada por la palentina y embajadora de la UNESCO Clara Tomé, dirigida al alumnado de Educación Secundaria de toda la provincia.