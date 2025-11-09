Más de 1.000 personas participan en la VIII Carrera y Marcha contra la Violencia de Género en Salamanca

SALAMANCA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas han participado este domingo, 9 de noviembre, en la octava edición de la Carrera y Marcha contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Salamanca.

En concreto, la carrera competitiva de diez kilómetros ha contado con la participación de 723 corredores y está incluida tanto en el Calendario Autonómico como del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca.

Por su parte, 242 personas han formado parte de la marcha participativa y lúdica, con un recorrido de 1,6 kilómetros por el casco histórico de la ciudad, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Al igual que en ediciones anteriores, la octava Carrera y Marcha Contra la Violencia de Género ha contado con una programación paralela gratuita destinada, principalmente, a niños y adolescentes, con actividades como Atletismo Divertido y animación, con el objetivo de facilitar la participación a las familias.

La Carrera contra la Violencia de Género forma parte de un mes de actividades con las que el Ayuntamiento de Salamanca conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que culminará el 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor.