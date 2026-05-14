Más de 104.000 extranjeros cotizaron a la Seguridad Social en Castilla y León en abril

Archivo - Trabajadores durante la realización de las obras de la A-5, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de abril en 104.064, lo que supone un aumento interanual del 14,95 por ciento (13.531 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Del mismo modo, en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social aumentó un 2,27 por ciento, con 2.309 trabajadores más. Los afiliados extranjeros en Castilla y León se reparten entre 58.697 hombres y 45.367 mujeres y la mayor parte proceden de países de fuera de la UE (72.147) con 31.918 de la UE.

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 10,44 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 14,69 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 17,70 por ciento, seguida de Soria (15,00 por ciento), de Burgos (12,86 por ciento) y de Ávila (10,71 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: Palencia (9,98 por ciento), Valladolid (9,51 por ciento), Zamora (8,40 por ciento), León (8,39 por ciento) y Salamanca (7,75 por ciento).