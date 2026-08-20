Más de 1.200 beneficiarios este verano del programa de animación infantil del Ayuntamiento de Ávila. En la foto, la teniente de alcalde, Paloma del Nogal, durante la visita realizada al CEIP Santo Tomás. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.

ÁVILA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de animación infantil que desarrolla durante los meses de julio y agosto el Ayuntamiento de Ávila recibirá este verano a más de 1.200 participantes.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha visitado a los usuarios de esta iniciativa que se desarrolla de forma habitual en el CEIP Santo Tomás, así como en otros espacios deportivos y lúdicos de la ciudad, y que tiene como objetivo contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar y a facilitar actividades de ocio a los más pequeños durante los meses no lectivos.

El programa, cuyo desarrollo tiene adjudicado la entidad Pronisa, comenzó el pasado 6 de julio y se extenderá hasta finales de este mes de agosto (28 agosto). Dirigido a niños de entre 3 y 12 años, divididos en dos grupos (3 a 6 y 7 a 12 años), cada semana pasan por estas actividades más de 160 niños de media.

Asimismo, se facilita un servicio de comedor que utilizan más de una treintena de niños, con lo que se proporciona una atención completa durante toda la mañana: de 08.00 a 14.00 horas, o hasta las 15.00 horas en el caso de incluir el servicio de comedor.

Las actividades que se desarrollan buscan fomentar la creatividad y la expresión de los participantes, además de educar para comprender y valorar el medio ambiente, utilizar diferentes formas de expresión y comunicación (verbal, corporal, plástica, musical...) y posibilitar relaciones individuales y de pequeño y gran grupo.

La programación que se realiza, además, se adapta a las capacidades de los participantes, con el fin de fomentar la motivación, el interés y la participación.