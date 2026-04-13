Más de 130 escolares participan en Ponferrada en los talleres de la campaña contra incendios #plantémonos

Imagen de uno de los talleres impartidos en el marco de la campaña #plantémonos en el Campus de Ponferrada de la ULE. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

Más de 130 escolares bercianos participan en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) en los talleres de la campaña #plantémonos que se desarrollan durante las jornadas de este lunes y de mañana con los objetivos de prevenir los incendios mediante la identificación de sus causas, conocer los medios que utilizan los profesionales de la extinción para combatirlos y saber reconocer los efectos que, una vez apagados, son visibles en suelos y ecosistemas.

La iniciativa de sensibilización educativa, iniciada en 2017 y coordinada por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos, alcanza su novena edición con el logro de haber llegado ya a más de 1.500 escolares de Educación Primaria, 5.000 en total si se suman los participantes de Educación Secundaria.

En esta ocasión, tras los virulentos fuegos del pasado verano, el interés de los centros educativos y de los propios estudiantes se ha incrementado. "Hemos tenido más demanda que nunca", ha señalado Taboada, que ha puntualizado que el objetivo de la propuesta no varía, basado en concienciar sobre una problemática local a través del conocimiento.

Según ha explicado la investigadora, la idea de la iniciativa pasa por que los estudiantes conozcan el motivo por el que es importante prevenir los incendios, cómo la gestión forestal puede ayudar y que conozcan los efectos de los fuegos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

A lo largo de dos jornadas los estudiantes de Primaria de los centros educativos Espíritu Santo, Valentín García Yebra, Campo de los Judíos y Santa Bárbara participan en actividades prácticas impartidas por integrantes de Equipos de prevención integral de incendios forestales (EPRIF) y el Aula del Fuego del Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF), la Unidad Militar de Emergencias (UME) y docentes e investigadores de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) del Campus de Ponferrada de la ULE.

INTENCIONADOS O POR ACCIDENTE

"A los niños les sorprende que no sean los pirómanos los que causan los incendios", ha señalado Roberto López, coordinador de la Brigada de Tabuyo del Monte. "Los incendios son provocados por accidentes o de forma intencionada por la gente que vive en esos entornos", ha apostillado.

De manera lúdica y mediante juegos, los alumnos aprenden las diferencias entre un monte con una gestión sostenible y un monte sin gestionar, identifican los diferentes tipos de trabajos forestales y descubren cómo se extingue un incendio y los efectos que deja a su paso.

El mensaje que deben trasladar los talleres, según ha concluido Álvarez Taboada, se centra que en que no todos los incendios son evitables, pero es necesario hacer todo lo posible para evitarlos.