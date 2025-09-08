Más de 130.000 personas visitan las Jornadas Medievales de Ávila, "éxito que confirma el acierto de ampliar el mercado

La Teniente Alcalde De Turismo Y Cultura, Sonsoles Prieto, Y El Concejal De Turismo, Carlos López. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las XXVIII Jornadas Medievales de Ávila han cerrado con un balance que supera los 130.000 visitantes y confirma el "acierto" de ampliar el mercado tanto en días como en espacios.

Así lo ha señalado la teniente alcalde de Turismo y Cultura, Sonsoles Prieto, y el concejal de Turismo, Carlos López, este lunes en rueda de prensa, donde han destacado el "éxito" del adelanto de la programación al jueves, "pensado especialmente para los abulenses", que permitió comprobar desde el primer momento la respuesta "masiva" de la ciudadanía, con una afluencia que fue en aumento durante el viernes y alcanzó sus picos el sábado y el domingo.

La incorporación de nuevas localizaciones, como las plazas de Italia y Nalvillos o la ladera del lienzo norte, contribuyó a dar mayor respiro al evento y a ofrecer un recorrido "más amplio y atractivo" para vecinos y visitantes, ha señalado Prieto, quien ha destacado también que la ampliación de la oferta se ha traducido en una participación constante en las más de 150 actividades programadas, con aforos completos en los torneos y un "notable éxito" en los asaltos a la muralla, novedad de esta edición.

El dispositivo de seguridad desplegado por Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil, junto con personal del mercado, ha sumado más de 250 actuaciones y ha permitido regular el flujo de público en todo momento.

La redistribución de los más de 300 puestos hacia espacios más amplios igualmente ha evitado aglomeraciones en calles estrechas y mejorado la experiencia de los asistentes, como han explicado.

La afluencia se ha reflejado también en la movilidad: cerca de 90.000 vehículos accedieron a la ciudad, un 40 por ciento más que la semana anterior; y los aparcamientos disuasorios habilitados junto al lienzo norte de la muralla y la plaza de toros se llenaron durante el fin de semana.

Igualmente, el servicio gratuito de autobús lanzadera hasta el Centro de Recepción de Visitantes superó los 2.600 usuarios, y las escaleras mecánicas de la Cuesta Antigua, otra vía de acceso al recinto histórico, registraron más de 22.000 usos hasta la tarde del domingo.

En cuanto al perfil de los visitantes, el 82 por ciento fueron nacionales, con presencia destacada de turistas de Reino Unido, Argentina, Colombia y Brasil. La muralla, que obsequió a los visitantes con una pañoleta conmemorativa, superó las 3.000 visitas.

También se incrementó la demanda en hostelería, comercio y alojamientos, "lo que confirma el papel de las Jornadas como motor económico de primer orden", ha señalado López.

El operativo de Protección Civil entregó 1.715 pulseras identificativas para menores y atendió 87 incidencias, en su mayoría caídas leves, con nueve traslados hospitalarios y cinco menores extraviados, todos resueltos sin complicaciones.

Tanto la organización como las autoridades locales han subrayado el "comportamiento ejemplar" del público, que contribuyó al buen desarrollo del evento.

ATRACTIVO TURÍSTICO

Con este balance, Ávila reafirma la condición de su mercado medieval como un atractivo turístico de referencia nacional, que combina tradición, historia y proyección económica, y que este año ha dado un paso adelante con la ampliación de su alcance.

La teniente alcalde ha agradecido la colaboración de todos los servicios municipales y ha tenido un recuerdo emocionado para Luis Carlos Gil Aranda, coordinador en su momento del Área de Turismo del Ayuntamiento de Ávila e impulsor de las Jornadas Medievales, fallecido recientemente.

"Un visionario y un gran trabajador", ha dicho, al que ha agradecido "su esfuerzo y dedicación", ya que con él las jornadas se han convertido "en lo que son hoy: un evento de referencia a nivel nacional e internacional".