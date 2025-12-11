Más de 131.500 declaraciones de la Renta presentadas en Valladolid tenían marcada la 'X' de la Iglesia Católica

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 131.500 declaraciones de la Renta presentadas en Valladolid durante la campaña 2025, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024, tenían marcada la 'X' de la Iglesia Católica, lo que supone un incremento de 1.650 con respecto a la campaña anterior, según los datos provisionales facilitados por la Secretaría de Estado de Hacienda a la Conferencia Episcopal Española.

En consecuencia, el importe asignado libremente por los contribuyentes a través de la casilla 105 asciende hasta los 6.210.384 euros, lo que supone también un incremento de 788.892 euros con respecto a la campaña anterior.

Esta asignación será incorporada, como en años anteriores, al Fondo Común Interdiocesano para proceder a su reparto entre las diócesis españoles atendiendo a un principio de solidaridad.

Este aumento en el número de declaraciones con la 'X' marcada demuestra la confianza de los contribuyentes vallisoletanos en la labor espiritual y social de la Iglesia Católica, han destacado fuentes del Arzobispado de Valladolid a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Cabe recordar que solo en 2024 la Iglesia atendió y acompañó en la provincia de Valladolid a más de 51.000 personas en 100 centros de carácter social y asistencial.

En términos porcentuales se registró un leve descenso, de 0,20 puntos --cuatro décimas menos que el del año pasado--, en el porcentaje de declaraciones en favor de la Iglesia Católica (42,21 por ciento).

Este porcentaje, que convierte a la de Valladolid en una de las diez delegaciones de Hacienda líderes en el conjunto de España en el porcentaje de asignación, guarda relación con el hecho de que en el conjunto de España siguen aumentando los declarantes que no marcan ni la casilla 105 ni la 106 --fines sociales--, pese a no tener ningún coste para el contribuyente ni suponer, en caso de devolución, una rebaja en el importe que reciben de Hacienda.

Especialmente, cuando se trata de la primera declaración del contribuyente, al no venir ninguna de las dos casillas marcadas por defecto. Castilla y León, por encima de la media. Esta tendencia positiva se extiende al conjunto de Castilla y León, donde en 2025 se presentaron 560.310 declaraciones de la Renta con asignación a la Iglesia Católica.

Es decir, 3.540 más que en la campaña anterior. Con estas cifras, Castilla y León se mantiene por encima de la media nacional y como la quinta comunidad autónoma con mayor porcentaje de asignantes. Concretamente, un 40,34 por ciento.

Según estos mismos datos provisionales, la cantidad asignada libremente por los contribuyentes de Castilla y León a la Iglesia Católica asciende hasta los 22.361.122 euros, lo que supone un incremento de 2.420.302 euros.