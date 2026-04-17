Más de 150 jugadores se darán cita en el II Torneo de Rugby Inclusivo 'Ciudad de Ávila'

Cartel del torneo. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 jugadores de equipos de Ávila, Madrid y Toledo participarán, el próximo 25 de abril, en el II Torneo de Rugby Inclusivo 'Ciudad de Ávila'.

El concejal de Turismo, Deportes y Fiestas del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con Laura Hernández y José Ignacio Romero, presidenta y entrenador, respectivamente, del Rugby Inclusivo Ávila (RIA), ha presentado hoy esta competición que comenzó el año pasado con el objetivo de acercar a la ciudadanía el deporte integrado.

El torneo se disputará desde las 10.30 horas y contará con equipos que juegan en la Liga Federada de Rugby de Madrid, como son los de Ávila y Toledo, así como equipos de municipios madrileños de Las Rozas y San Sebastián de los Reyes y del barrio de Moratalaz, señala el Consistorio a través de un comunicado.

La jornada contará, además, con actividades como una visita cultural por la ciudad, por lo que desde la organización se anima a los vecinos a acercarse a disfrutar de la competición y del compañerismo que se experimenta en estos torneos.

El II Torneo de Rugby Inclusivo 'Ciudad de Ávila' abrirá el 25 de abril, además, las actividades deportivas que se han incluido en la programación de las fiestas de San Segundo.

Ese mismo día se celebrará también la tercera edición del Duatlón de Ávila, desde las 17 horas, en el entorno del CUM Carlos Sastre, y la ciclomarcha familiar arrabal de San Nicolás.