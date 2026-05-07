Más de 150 profesionales de escuelas infantiles se concentran en Valladolid para reclamar mejoras laborales

Más de 150 profesionales de escuelas infantiles de 0-3 años se concentran en Valladolid para reivindicar menos ratios y sueldos más dignos - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 profesionales de escuelas infantiles 0-3 años se han concentrado este jueves en la Plaza Mayor de Valladolid para reclamar soluciones ante las condiciones laborales "precarias" de las cerca de 4.500 personas que trabajan en el sector para dar atención a unos 20.000 menores escolarizados en esa franja de edad, al tiempo que han pedido menos ratios en los centros y sueldos más dignos para los trabajadores.

En la Comunidad se ha convocado durante la jornada una huelga por parte de CCOO, junto con la Plataforma 0-3 años de Castilla y León, bajo el lema 'El 0-3 en lucha', en la que se han registrado "multitud de ayuntamientos y empresas que han tratado de impedir este derecho fundamental al haber fijado unos servicios mínimos sin competencias legales para poder hacerlo".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios el responsable de enseñanza privada y servicios socioeducativos de la FECCOO Castilla y León, Iván Pastrián, quien ha advertido de la "tormenta perfecta" que "asfixia" a este ciclo educativo debido a una *"fragmentación administrativa, salarios de pobreza y ratios insostenibles".

"Basta ya de que la Junta mantenga unas ratios del año 2008 que están obsoletas, descatalogadas y que realmente lo que hacen es sobrecargar las trabajadoras del sector", ha lamentado Pastrián durante su atención a los medios, mientras los asistentes han coreado consignas como '¡Más inversión para educación!' y '¡El 0-3 se cabrea!' en la céntrica plaza.

Precisamente, ha centrado su crítica en un sistema que "perpetúa la precariedad laboral" con reivindicaciones urgentes que permanecen "bloqueadas" por la Administración como son unas ratios que fijan estas en un máximo de ocho menores de 0 a 1 años, de 13 en los casos de 1 a 2 y en unidades mixtas y en 20 en el tramo de 2 a 3.

Se trata de unas ratios que están "muy lejos" de ser próximas a las recomendaciones de la Unión Europea --cuatro menores de 0 a 1 años, 6 de 1 a 2 años y 8 de 2 a 3 años--, ha alertado el responsable de enseñanza privada y servicios socioeducativos de la FECCOO Castilla y León.

Otra de las reivindicaciones que se han evidenciado en esta jornada de huelga es el "incumplimiento" que la Administración autonómica hace de su propia normativa, donde establece que las unidades mixtas sólo pueden darse bajo determinadas condiciones en centros que se consideren incompletos y, por lo tanto, no cuenten con al menos una unidad en cada etapa educativa.

Pastrián ha señalado que permitir que en un aula pueda haber ocho menores de 0 a 1 años junto con otros cinco de 1 a 2 "desvirtúa" el objetivo de estas unidades y se autorizan con el único fin de "concentrar a los niños al ahorrar costes y empeaorar la atención".

En esta línea, también ha criticado que una técnico de educación infantil de una escuela subvencionada por el Ejecutivo autonómico cobre cerca de 200 euros menos al mes que aquellas que están licitadas con un ayuntamiento, que es algo que CCOO "ya puso en evidencia con el rechazo al convenio colectivo de este tipo de centros".

Por todo ello, la organización ha reclamado un Marco Estatal común que garantice unas condiciones laborales y educativas en el conjunto del estado y vaya acompañada de una más que necesaria dignificación salarial y baja de ratios que permita mantener una calidad educativa a la altura de la importancia que tiene para los niños de 0 a 3 años.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

Durante su intervención, el responsable de enseñanza privada y servicios socioeducativos también se ha referido a las declaraciones del portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, que ha cifrado en "sólo un 20 por ciento de las trabajadoras que han respaldado la huelga".

"Si somos reales con los datos, ese porcentaje significa única y exclusivamente maestras, profesoras de centros de educación infantil, ya que hablaba de unas 700 personas", ha detallado, puesto que el sector en la Comunidad está conformado por unos 4.500 profesionales.

De hecho, ha asegurado que, según sus datos, se ha calculado un seguimiento de en torno al 60 por ciento, con datos "desiguales" en distintas provincias, pero que "no ha podido ser mayor por unos servicios mínimos abusivos que han fijado los ayuntamientos en connivencia con las empresas".

Además, ha agradecido el "claro respaldo" de las familias de la Comunidad, que son "conscientes" de que es "necesario mejorar el 0-3 y considerarlo una etapa educativa". "Y es por ello que en muchos centros, pese a haberse fijado servicios mínimos abusivos, las familias no han llevado a los menores", ha concluido.