Más de 15.000 agricultores y ganaderos de CyL reciben el último pago de la PAC 2025 por un total de 33,5 millones

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VALLADOLID 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha autorizado el abono de las liquidaciones de las ayudas agroambientales y de zonas con limitaciones para 15.158 agricultores y ganaderos beneficiarios por un importe total de 33,5 millones de euros, correspondientes a la campaña de la PAC 2025.

Por un lado, la liquidación de la ayuda para zonas con limitaciones alcanza los 27,6 millones de euros para 14.216 beneficiarios, que han visto compensado así el hecho de que sus explotaciones se encuentren en áreas con dificultades, lo que restringe su productividad, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En total, desde el 16 de octubre del año pasado, que fue la fecha de inicio de los pagos de la campaña, con esta línea se han dirigido 48,8 millones de euros para un total de 24.569 profesionales del campo.

Por su parte, las ayudas agroambientales contemplan diez líneas de intervención para agricultura ecológica, cultivos agroindustriales sostenibles, aprovechamiento forrajero extensivo, gestión sostenible de superficies forrajeras, apicultura, agroecosistemas extensivos de secano, cultivos minoritarios, cultivos permanentes, abonado orgánico y razas autóctonas puras.

Así, en abril y mayo se ha abonado la liquidación de agroambientales a 942 productores por un importe de 5,8 millones, pendiente únicamente el pago de la liquidación de la línea de razas autóctonas puras y un "pequeño número" de beneficiarios que se han incorporado a agricultura ecológica y apicultura en la campaña 2025.

En total, en todo el período, a través de las ayudas agroambientales se han abonado 30,6 millones a 6.569 beneficiarios, ha precisado la Junta.

Estas dos ayudas incluidas en la PAC contribuyen a "mantener la actividad agraria en el medio rural, impulsar prácticas más sostenibles y favorecer la conservación del territorio y la biodiversidad".

Con estos pagos, tal y como ha recordado la Junta, se han concluido los abonos de la campaña de la PAC 2025 antes de que finalice el período reglamentario, el próximo 30 de junio.